快訊

川普第2波全球關稅來襲 美財長：最快本周調升至15%稅率

經典賽／開打前動盪！老虎決定讓李灝宇退出 中華隊遞補張政禹

太子集團在押9被告交保 8人辦保重見天日、1人返回看守所

聽新聞
0:00 / 0:00

驚蟄強碰天赦日！4生肖把握「今晚7時前」拚轉運翻身

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
民俗專家廖大乙說，節氣「驚蟄」和今年首個天赦日同一天相當罕見，正能量更強烈是求財開運關鍵時機。圖／AI生成
民俗專家廖大乙說，節氣「驚蟄」和今年首個天赦日同一天相當罕見，正能量更強烈是求財開運關鍵時機。圖／AI生成

今天是節氣「驚蟄」巧逢今年首個天赦日，民俗專家廖大乙說，驚蟄、天赦日罕見同一天，正能量更強烈，今晚7時前是求財開運關鍵，可拜虎爺擊退小人去霉氣，進而招財，尤其蛇、豬、虎、猴4生肖將走大運，但忌穿黑色，亮色系為宜。

廖大乙指出，丙午馬年是沒有節氣「立春」的「無春年」，為陰氣較重的「極陰年」，整體運勢恐較為黯淡，也因此讓平常多在暗處的八大行業相對蓬勃，甚至詐騙嚴重，因此建議民眾可把握罕見且正能量強的「驚蟄」逢天赦日來改運招財。

「驚蟄」是一年之中第3個節氣，如字面所示，驚動還在冬眠蟄伏的昆蟲，代表天地萬物復甦恢復生機，靈動力本來就強，又逢2026年第一個天赦日，正能量更加強烈，若覺得近年運勢不順或要為今年求財開運，今將是關鍵的絕佳時機。

廖大乙說，虎爺公能趕小人並咬錢招財，今可準備三層肉跟「生鴨蛋」到常去有供奉虎爺的宮廟，虔誠祭拜請祂幫忙擊退小人、去霉氣避災厄；若沒時間去拜拜，可在今晚7時前在可見天處朝東、西方兩大利方，向天公懺悔祈願從「心」開始。

不過民眾要注意，想要改運招財，不論是去廟裡或見天處拜拜都應注意儀容，忌諱露肚臍、破褲等會漏財的穿搭；此外，去年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖將開始走大運，但忌穿黑色，以亮色系為宜，並建議行善布施，有利運勢加速大開。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

節氣 運勢 生肖 招財

延伸閱讀

運勢重開機靠這天！「80年一遇 」驚蟄逢天赦日 旺財轉運3招搞定

驚蟄過後…四生肖迎來「貴人體質」！鼠獲長輩青睞、他不爭不搶好運自來

今年撞上天赦日！「驚蟄」為何要打小人？消災解厄步驟一次看

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄…超強轉運法必看

相關新聞

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄…超強轉運法必看

2026年3月5日的「天赦日」碰上「驚蟄」，命理師建議利用這一天的能量翻轉財運。

驚蟄過後…四生肖迎來「貴人體質」！鼠獲長輩青睞、他不爭不搶好運自來

驚蟄過後，所有生肖鼠、龍、馬及豬將迎來幸運時期，貴人運勢高漲。這四個生肖的人將因其特質和行為，獲得長輩提攜、同儕支持及意外的幫助，財運亨通。

好運來臨！3星座2026最有福氣...處女家運興旺、他遇到好姻緣

想獲得好運氣，心存善念、保持感恩之心必不可少。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年最有福氣的星座，不僅在身體健康，更有家運興旺、脫離單身的機會。請參考太陽、上升星座。

今年撞上天赦日！「驚蟄」為何要打小人？消災解厄步驟一次看

每年「驚蟄」期間，民俗習慣提倡打小人以避免害蟲與小人活動。此儀式包括請神、開打小人紙及祭白虎，旨在消災解厄，維持平安。此行為也被視為宣洩情緒的方式，切勿過度迷信。

驚蟄強碰天赦日！4生肖把握「今晚7時前」拚轉運翻身

今天是節氣「驚蟄」巧逢今年首個天赦日，民俗專家廖大乙說，驚蟄、天赦日罕見同一天，正能量更強烈，今晚7時前是求財開運關鍵，可拜虎爺擊退小人去霉氣，進而招財，尤其蛇、豬、虎、猴4生肖將走大運，但忌穿黑色，亮色系為宜。

周四驚蟄遇天赦日磁場強大 命理師揭「黃金時段」預作準備

3月5日（四）是節氣「驚蟄」，巧逢2026年的第一個天赦日，堪稱「最強開運日」，命理師柯柏成說，驚蟄搭配天赦日下次要等到80年後，當天除了驚蟄打小人有天赦日升級版，更要加做一件事，對於赦免後新生得有「對應的現實行動」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。