運勢重開機靠這天！「80年一遇 」驚蟄逢天赦日 旺財轉運3招搞定

2026.03.05 農曆正月十七 「春雷乍響，萬物甦醒」🌱

老師的命理小教室先來科普一下：八字算命換月份，是看「節氣」。

驚蟄一到，流月氣場才正式進入「卯月」（二月）。上個月的寅月與這個月的卯月雖然都屬木，但卯月是木氣最純粹、最專一的「仲春」，這天正是天地生發之氣達到極盛的切換點！

今年的驚蟄非同小可，罕見地與「天赦日」完美交會！驚蟄震退小人，天赦日大除霉運，這天就是全年運勢「重開機」的最強時刻。

想讓今年的運勢破局往上衝？把握這天，用三招為自己大翻身。

𝟏.「除霉運」：主動出擊破僵局 🛡️

趁著天赦日大吉，去廟裡拜拜懺悔，把這天當成檢視自己、修正方向的時刻。

今年驚蟄一定要做一件「對應的現實行動」，例如：發一封簡訊聯絡貴人、刪除一個該放下的聯絡方式，或正式投出一個申請。用具體的行動把天赦好運，變成你今年轉運的底氣！

𝟐.「退小人」：輕敲水晶杯，高頻震退陰濕氣 💥

驚蟄春雷響。我們不用去香港鵝頸橋打小人，在辦公桌上就能優雅除障！

準備一個「水晶杯」（或清透的玻璃杯），用一根金屬湯匙輕敲杯緣 9 下，心裡默唸「小人退散、貴人速來」。

水晶與金屬撞擊的高頻清亮聲，就像古代法器的法音，取「震卦」春雷之象，加上「九」為陽之極，那極具穿透力的音波能瞬間震退暗處的陰濁小人氣場！

𝟑.「護財庫」：一杯蜂蜜水養脾土 🍯

中醫與命理常說春季養生要「省酸增甘」。驚蟄卯月純木極旺，木旺容易剋脾土，讓人心煩氣躁、容易衝動破財。這天給自己泡一杯溫暖的「蜂蜜水」或「桂圓紅棗茶」，用甘甜溫潤的能量來保護脾胃（土）。情緒穩了，決策精準了，財庫自然就保住了！

本文內容已獲 鐵版神算 翊樺老師 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。