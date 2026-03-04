快訊

運勢重開機靠這天！「80年一遇 」驚蟄逢天赦日 旺財轉運3招搞定

聯合新聞網／ 文／鐵版神算 翊樺老師
圖為拜拜擲筊示意圖。圖／AI生成
圖為拜拜擲筊示意圖。圖／AI生成

2026.03.05 農曆正月十七 「春雷乍響，萬物甦醒」🌱

老師的命理小教室先來科普一下：八字算命換月份，是看「節氣」。

驚蟄一到，流月氣場才正式進入「卯月」（二月）。上個月的寅月與這個月的卯月雖然都屬木，但卯月是木氣最純粹、最專一的「仲春」，這天正是天地生發之氣達到極盛的切換點！

今年的驚蟄非同小可，罕見地與「天赦日」完美交會！驚蟄震退小人，天赦日大除霉運，這天就是全年運勢「重開機」的最強時刻。

想讓今年的運勢破局往上衝？把握這天，用三招為自己大翻身。

𝟏.「除霉運」：主動出擊破僵局 🛡️

趁著天赦日大吉，去廟裡拜拜懺悔，把這天當成檢視自己、修正方向的時刻。

今年驚蟄一定要做一件「對應的現實行動」，例如：發一封簡訊聯絡貴人、刪除一個該放下的聯絡方式，或正式投出一個申請。用具體的行動把天赦好運，變成你今年轉運的底氣！

𝟐.「退小人」：輕敲水晶杯，高頻震退陰濕氣 💥

驚蟄春雷響。我們不用去香港鵝頸橋打小人，在辦公桌上就能優雅除障！

準備一個「水晶杯」（或清透的玻璃杯），用一根金屬湯匙輕敲杯緣 9 下，心裡默唸「小人退散、貴人速來」。

水晶與金屬撞擊的高頻清亮聲，就像古代法器的法音，取「震卦」春雷之象，加上「九」為陽之極，那極具穿透力的音波能瞬間震退暗處的陰濁小人氣場！

𝟑.「護財庫」：一杯蜂蜜水養脾土 🍯

中醫與命理常說春季養生要「省酸增甘」。驚蟄卯月純木極旺，木旺容易剋脾土，讓人心煩氣躁、容易衝動破財。這天給自己泡一杯溫暖的「蜂蜜水」或「桂圓紅棗茶」，用甘甜溫潤的能量來保護脾胃（土）。情緒穩了，決策精準了，財庫自然就保住了！

本文內容已獲 鐵版神算 翊樺老師 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

驚蟄過後…四生肖迎來「貴人體質」！鼠獲長輩青睞、他不爭不搶好運自來

今年撞上天赦日！「驚蟄」為何要打小人？消災解厄步驟一次看

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄…超強轉運法必看

周四驚蟄禁忌多！別劇烈運動、多吃「這些白色食物」…四生肖當心感冒

2026全年和氣生福 4生肖貴人相助、收入穩定、家庭事業雙收

在中國傳統文化中，生肖不僅象徵不同動物，更承載性格與運勢特質。搜狐網指出，2026年有四大生肖因聰明過人且待人和善，幾乎沒有仇人，能在事業與生活中順利發展。他們善於處理人際關係、化解衝突，並在關鍵時刻獲得貴人相助和財運加持。生肖兔、羊、豬、馬各有特色，福運與貴人運在新一年格外明顯。

運勢重開機靠這天！「80年一遇 」驚蟄逢天赦日 旺財轉運3招搞定

2026年驚蟄日與天赦日重合，被視為全年運勢重啟的重要時刻。專家建議通過三招主動「除霉運」、震退小人，及養脾護財，來迎接最佳轉運機會。

三生肖一生貴人運旺 財運加持、幸福財富雙報到

在中國傳統文化中，十二生肖不僅象徵不同動物形象，更承載著深厚的命理與運勢意義。有人相信，在人生旅途中，有些生肖天生受到菩薩保佑，不僅能在關鍵時刻遇到貴人相助，還能在困境中迎來財運降臨。搜狐網指出，生肖馬、龍、蛇這三大生肖尤其幸運，一生貴人運旺盛，財運穩定，是少數能在事業與生活中持續受眾人看好的生肖。

驚蟄過後…四生肖迎來「貴人體質」！鼠獲長輩青睞、他不爭不搶好運自來

驚蟄過後，所有生肖鼠、龍、馬及豬將迎來幸運時期，貴人運勢高漲。這四個生肖的人將因其特質和行為，獲得長輩提攜、同儕支持及意外的幫助，財運亨通。

今年撞上天赦日！「驚蟄」為何要打小人？消災解厄步驟一次看

每年「驚蟄」期間，民俗習慣提倡打小人以避免害蟲與小人活動。此儀式包括請神、開打小人紙及祭白虎，旨在消災解厄，維持平安。此行為也被視為宣洩情緒的方式，切勿過度迷信。

不合群也能出頭天！「四星座」不靠人脈靠實力…人生終獲大成功

搜狐網分享，四大星座雖然人緣普通，但卻擁有超強實力。這些星座靠智商與才能，無需依賴人脈，能在各自領域中大放異彩，最終獲得成功。

