快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

三生肖一生貴人運旺 財運加持、幸福財富雙報到

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網指出，生肖馬、龍、蛇尤其幸運，一生貴人運旺盛，財運穩定，是少數能在事業與生活中持續受眾人看好的生肖。(圖／AI生成)
搜狐網指出，生肖馬、龍、蛇尤其幸運，一生貴人運旺盛，財運穩定，是少數能在事業與生活中持續受眾人看好的生肖。(圖／AI生成)

在中國傳統文化中，十二生肖不僅象徵不同動物形象，更承載著深厚的命理與運勢意義。有人相信，在人生旅途中，有些生肖天生受到菩薩保佑，不僅能在關鍵時刻遇到貴人相助，還能在困境中迎來財運降臨。搜狐網指出，生肖馬、龍、蛇這三大生肖尤其幸運，一生貴人運旺盛，財運穩定，是少數能在事業與生活中持續受眾人看好的生肖。

生肖馬 — 一生貴人相助 事業快速提升

馬的財運通常與貴人運同步增長。雖然工作繁忙，但他們往往能在需要時得到財神相助，收入高於同齡人。透過穩定的事業發展與智慧選擇投資，生肖馬的財富積累像奔騰的馬般迅速且逐步擴大，使他們的人生越走越寬廣。

生肖龍 — 命運如龍 沖破一切障礙

生肖龍象徵尊貴與權威，雖然命運多變且可能經歷挫折，但他們靠智慧與菩薩庇佑化解不利因素。龍年出生的人在職場與生活中，常遇到能提供關鍵幫助的人，如投資人、領導或朋友，使逆境中仍能迅速找到出路。財運雖波濤洶湧，但在關鍵時刻仍能帶來豐厚回報，積累屬於自己的富貴人生。

生肖蛇 — 安靜中見財 福氣長久

生肖蛇的人性格低調、冷靜，但野心不小。他們善於暗中積累財富與經驗，貴人運雖不明顯，卻在關鍵時刻伸出援手。蛇的財運講求穩健與風險控制，財富積累方式細水長流，雖不顯赫卻穩定。遇到資金問題時，蛇能憑藉智慧和眼光找到解決方法，保持財務順暢。

馬、龍、蛇這三大生肖，各具特色但命運皆受到貴人與菩薩的庇佑。無論面對挑戰還是財務需求，他們都能在關鍵時刻獲得幫助與機會。雖然幸運的方式不同，但每個生肖都有其獨特優勢，提醒我們珍惜自身特質，努力發揮所長，找到屬於自己的福氣與成功之路。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 生肖

延伸閱讀

「4大生肖」未來3個月走大運！貴人靠近、升官加薪、橫財不斷飛來

馬年也是翻身元年！三大生肖開春必火…蛇全面啟動、他有貴人撐腰

明起大發橫財！「三大生肖」財神加持...鼠有貴人、這動物意外獎金落袋

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色下注」

相關新聞

運勢重開機靠這天！「80年一遇 」驚蟄逢天赦日 旺財轉運3招搞定

2026年驚蟄日與天赦日重合，被視為全年運勢重啟的重要時刻。專家建議通過三招主動「除霉運」、震退小人，及養脾護財，來迎接最佳轉運機會。

三生肖一生貴人運旺 財運加持、幸福財富雙報到

在中國傳統文化中，十二生肖不僅象徵不同動物形象，更承載著深厚的命理與運勢意義。有人相信，在人生旅途中，有些生肖天生受到菩薩保佑，不僅能在關鍵時刻遇到貴人相助，還能在困境中迎來財運降臨。搜狐網指出，生肖馬、龍、蛇這三大生肖尤其幸運，一生貴人運旺盛，財運穩定，是少數能在事業與生活中持續受眾人看好的生肖。

驚蟄過後…四生肖迎來「貴人體質」！鼠獲長輩青睞、他不爭不搶好運自來

驚蟄過後，所有生肖鼠、龍、馬及豬將迎來幸運時期，貴人運勢高漲。這四個生肖的人將因其特質和行為，獲得長輩提攜、同儕支持及意外的幫助，財運亨通。

今年撞上天赦日！「驚蟄」為何要打小人？消災解厄步驟一次看

每年「驚蟄」期間，民俗習慣提倡打小人以避免害蟲與小人活動。此儀式包括請神、開打小人紙及祭白虎，旨在消災解厄，維持平安。此行為也被視為宣洩情緒的方式，切勿過度迷信。

不合群也能出頭天！「四星座」不靠人脈靠實力…人生終獲大成功

搜狐網分享，四大星座雖然人緣普通，但卻擁有超強實力。這些星座靠智商與才能，無需依賴人脈，能在各自領域中大放異彩，最終獲得成功。

「4大生肖」未來3個月走大運！貴人靠近、升官加薪、橫財不斷飛來

搜狐網分享未來三個月，有四個生肖運勢旺盛，貴人相助、升官加薪機會多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。