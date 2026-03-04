今年撞上天赦日！「驚蟄」為何要打小人？消災解厄步驟一次看

2026年3月5日是節氣「驚蟄」，這也是二十四個節氣的第三個，通常在每年公元西曆的三月五日或六日進入這個節令。

蟄的意思是蟄伏，指許多昆蟲動物伏藏於地底，驚蟄日是以春雷驚醒蟄伏於地下動物之時日，蟲蟻走獸冬眠結束，萬物也萌芽生長。古人擔心「驚蟄」後，害蟲便蠢蠢欲動，就連冬眠的老虎也都會跑出來覓食。老虎在民俗上象徵口舌、血光、凶煞，蟲蟻蛇鼠則被認為是小人、煩人的是非，故節氣「驚蟄」期間，流傳打小人、引貴人、祭白虎的習俗。

民俗相信這天是萬物被春雷驚醒的日子，當中也包含著小人，所以在小人被驚擾、蠢蠢欲動之前，最好先下手為強，打得他不敢作惡。要如何打小人呢？楊登嵙老師教大家打小人儀式的步驟

請神稟告：

用香奉請天地神明，將委託人之姓名、生辰八字等寫在百解靈符上。若要打特定小人，則將特定小人之姓名、生辰八字、照片、衣物等可以代表特定小人身份之物，書寫或放置於小人紙上。

開打小人：

利用各種象徵物如委託者或施術者之鞋或宗教象徵武器毆打、傷害小人紙。

祭白虎：

若在驚蟄日打小人則須祭白虎。以黃色的紙老虎代表白虎，祭祀一般是使用小塊生豬肉沾上豬血，放入紙製白虎口中，代表餵老虎，當老虎吃飽後便不會再傷害人。

化解儀式：

將一切是非禍害、災害等，用撒花生、豆子等小物體或百解靈符等以消災解厄。

祈福儀式：以紅色的貴人紙，為委託者祈求貴人幫助。並將元寶、金銀紙等焚化供奉鬼神。

擲筊儀式：

將兩個半月形，一面內平坦為陰、一面向外彎出為陽的半月形木塊擲出，一內一外為聖杯，出現聖杯表示儀式圓滿完成。過程與台灣祭五鬼、祭白虎的儀式大同小異。

打完後要將小人衣紙化掉，切勿將其帶返家中，用來打小人的舊鞋，也不宜再穿，整個流程類似祭改法，與替身巫術咒詛原理，這也是一個洩憤的好方法，可以平衡個人心態，所以打小人這個行為，也應流存下去，讓積忿之人多一個宣洩機會，是一個在繁忙壓力的社會，安撫心靈，穩定情緒的方式。

