驚蟄過後…四生肖迎來「貴人體質」！鼠獲長輩青睞、他不爭不搶好運自來

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族好運連連示意圖。圖／AI生成
上班族好運連連示意圖。圖／AI生成

2026年3月5將迎來馬年第三個節氣「驚蟄」，民間有驚蟄打小人、祭白虎的習俗，意在驅散霉運、遠離口舌是非。塔羅牌老師艾菲爾分享，從能量角度來看，既然打跑小人，就有了「貴人」進駐的空間。

不少人會趁這天敲打紙人，驅散口舌是非。驚蟄春雷響，從能量角度來看，小人退場，貴人自然有位置進駐。有四個生肖驚蟄過後30天超級幸運，將會迎來一波「貴人巔峰期」，過去善因得到善果，貴人隨時會出現拉你一把。

生肖鼠／機敏圓融 長輩貴人提攜

屬鼠的人反應快、懂拿捏分寸。驚蟄後貴人多來自上司或長輩。一句精準發言、一次靈活解套，讓對方看見你的潛力。建議這段時間多向權威或前輩請益，閒聊也能聊出好機會。

生肖龍／氣場全開 同儕是你後盾

春雷大響，如同為屬龍的人敲響戰鼓。當團隊卡關時，龍的自信與遠見特別有說服力，隊友自然願意跟上。生肖龍的貴人是一整群信任你的同儕，只要敢帶頭，資源就靠過來，成功指日可待。

生肖馬／熱心助人 無心插柳有福報

本命年的馬，貴人運藏在日常「人情小事」裡。可以說是「無心插柳柳成蔭」，馬的古道熱腸、仗義相挺，意外贏得重要人物的青睞。對方也會在你需要轉機時回頭相助，人情冷暖開花結果。

生肖豬／不爭不搶 天上掉下好運

屬豬的人勝在厚道。對豬來說，不爭的心反而成為助力，當旁人忙著較勁，豬的隨和反而讓人安心。當資源需要整合時，會有人主動把機會交給值得信賴的豬。建議維持初心，好運自然找上門。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

驚蟄 生肖

