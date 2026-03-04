聽新聞
0:00 / 0:00
不合群也能出頭天！「四星座」不靠人脈靠實力…人生終獲大成功
你身邊是不是總有那種看似孤僻、社交不熱絡的人？千萬別小看他們，搜狐網分享有4個星座雖然人緣普通，但智商和能力超強，總能在關鍵時刻一鳴驚人，獲得大成功。
天蠍座 / 神祕冷靜 布局高手
天蠍不愛社交，卻眼觀六路耳聽八方。默默觀察、精準出手，做事有耐力又有策略，關鍵時刻總能一擊致勝，讓人對他們的能力佩服到五體投地。
水瓶座 / 獨立創新 引領潮流
水瓶的想法總比別人快好幾步，不隨波逐流，愛挑戰新鮮事物。因為這份「不合群」，他們在科技、創意或新興領域特別容易脫穎而出，成為領導人物。
摩羯座 / 務實穩健 提升自我
比起和朋友吃喝玩樂，摩羯更喜歡把時間花在提升自己身上。魔羯常常很安靜，卻擬定了長期計畫，努力耕耘，時間一到，成果自然說話，穩穩收割人生紅利。
處女座 / 專注細節 能力一流
處女座專注細節，要求完美，雖然對社交不熱絡，但專業能力無人能敵。處女擅長分析、優化、精準執行，讓他們在團隊中成為不可取代的存在。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。