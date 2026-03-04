快訊

「4大生肖」未來3個月走大運！貴人靠近、升官加薪、橫財不斷飛來

聯合新聞網／ 綜合報導
財運噴發示意圖。圖／AI生成
財運噴發示意圖。圖／AI生成

搜狐網分享，未來三個月，有些生肖運勢像開外掛，不只貴人主動靠近，財神也跟著報到。無論事業升溫、投資進帳，甚至會突然出現合作機會，都讓人明顯感受到「走大運」，快看看幸運兒都是誰吧。

生肖龍

龍是氣場最強的那位，這段時間直覺準到不行，關鍵決定從不踩雷。無論升遷、加薪都來，還容易遇到提拔你的貴人。龍的人脈圈明顯升級，談合作更順，橫財也可能來自意想不到的機會。

生肖猴

猴腦筋動得快，機會來了馬上接住。猴在職場上總能化險為夷，投資理財也有不錯斬獲。這三個月偏財運特別活躍，進帳機率高。再加上貴人相助，很多事情有人幫你鋪路，一路走來輕鬆自在。

生肖馬

對馬來說，行動力就是王牌。想做的事別拖，這三個月不妨衝一波，會見到成效。馬的事業突破、業績成長，投資方面也收穫亮眼回報。貴人運同步升溫，重要場合多露臉，機會自然找上門。

生肖豬

豬是福氣型代表，過去累積的人緣與口碑開始發酵，合作邀約變多，副業或分紅機會浮現。這三個月對豬來說，屬於穩穩進帳，小有橫財，只要不張揚，就能默默變有錢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

