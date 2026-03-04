快訊

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄…超強轉運法必看

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為天赦日拜拜示意圖。圖／AI生成
圖為天赦日拜拜示意圖。圖／AI生成

大家都知道天赦日很重要，2026年首次「戊寅天赦日」撞上24節氣的「驚蟄」，在春雷響、萬物生的日子，得到赦罪解厄。這天不只能量翻轉，而是老天爺給了一張「重啟券」，好好把握就能翻轉馬年財運。

命理師王老師分享，今年是丙午雙火馬年，節奏快、變動多、情緒也多，很多人會覺得漏財、事情卡關，快趁天赦日這天校對能量，翻轉運氣。尤其有遇到小人、有漏財、事情總缺臨門一腳的人，最適合在天赦日布局。

★驚蟄＋天赦日開運黃金時辰

首選／辰時、巳時（07:00–11:00）

早上7時到11時，陽氣上升，最適合處理「清理、立願、重啟」三件事。

★驚蟄＋天赦日三大重啟開運法

一、翻轉清債法

早上清理門口和玄關，丟掉雜物、排好鞋子、清除灰塵。

二、天赦改運紅包法

準備全新紅包袋（有金色元素更好），裡面放入兩張黃紙，一張寫「懺悔清單」，寫過去做錯的財務決定，另一張寫「願望清單」，寫下具體心願與未來計畫，盡量具體一點。

然後面向東方，唸出自己名字：「今日天赦，我願改過遷善，重啟財運。」，接著把紅包放在自己的財位三天別動，三天後達成願望再燒掉紅包。

三、 點燈續財法

當天去廟裡點財神燈或光明燈。如果不方便，也可在家中個人財位或是丙流年財位「東方」點上暖色LED黃燈，照亮財位。

★加碼提醒

天赦日之後幾天注意下面事情

1.不要情緒化亂花錢

2.不抱怨、不翻舊帳

3.不要只拜拜，卻不改壞習慣

4.不衝動投機，不要一心想賺快錢

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

驚蟄 天赦日 生肖 拜拜

