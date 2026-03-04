周四驚蟄禁忌多！別劇烈運動、多吃「這些白色食物」…四生肖當心感冒

2026年3月5日22點00分進入「驚蟄」節氣，動物昆蟲自入冬以來即藏伏土中，不飲不食，稱為「蟄」；這時天氣轉暖，大地春雷，而「驚蟄」即上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠。驚蟄，象徵春雷初響，萬物萌發之景象，春季是一年的開始，如果春天沒有調養好身體，那麼到了年中或年尾身體各器官就會出現不適的症狀，容易引起生病現象。春季是肝火旺盛的時候，萬物在此時開始復甦發芽，肝膽在此時也最活躍。

2026年「驚蟄」這半個月，健康要注意的生肖是屬兔、龍、狗、雞，注意保暖，預防感冒最重要。微生物、細菌、病毒開始生長繁殖，各種傳染病也開始流行，注意飲食衛生，戒吃生冷。身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災。

以下就食衣住行育樂來建議「驚蟄」開運養生與禁忌：

一、 食:

如果春季沒有把肝保養好，全身的氣血就會發生紊亂的現象，其他臟腑也會受到相應的影響，尤其對脾、胃、消化系統的傷害。因此，此時的飲食調養尤其重要。多吃富含植物蛋白質、維生素的清淡食物、新鮮蔬菜，驚蟄天氣明顯變暖，飲食應清溫平淡，並應順肝之性，助益脾氣，令五臟和平。主要以「春夏養陽」為原則，可適當多吃能升發陽氣的食物與富含植物蛋白質、維生素的清淡食物、新鮮蔬菜，諸如春筍、菠菜、芹菜、雞肉、蛋、牛奶、鴨血、蘆薈、苦瓜、木耳菜、油菜、山藥、蓮子、銀耳等食物。氣候比較乾燥，很容易使人口乾舌燥、感冒咳嗽，可多吃梨子。少食動物脂肪類食物，飲食宜清淡，油膩的食物盡量少吃，刺激性的食物，如辣椒、蔥蒜、胡椒也應少吃。

二、 衣:

氣溫忽冷忽熱多變化，注意保暖，預防感冒最重要。

三、 住:

氣溫逐漸升高，氣候變暖，容易感到困乏，這就是俗稱的「春困」。所以只有良好的睡眠，才能有健康和精力充沛的工作生活。不但各種動物開始活動，微生物、細菌、病毒開始生長繁殖，各種傳染病也開始流行，屬肝病高發季節，流感、流腦、水痘、流行性出血熱等在這一節氣都易流行爆發，因此要嚴防此類疾病。

四、 行:

春季萬物復甦，應該晚睡早起，在室外緩緩散步，有助於身體健康。在睡前半小時摒棄雜念，心情平靜，有利入睡。 睡前洗臉、洗腳，按摩面部和搓腳心，可推動血氣運行，溫補臟腑，安神寧心，消除一天的疲勞，利於入睡。

五、 育:

稍微活動一下身體，有利身體的舒展和放鬆，這個時節的運動，不宜太過激烈，畢竟人們是才從冬季的寒冷中舒緩過來，需要循序漸進。

六、 樂:

外出踏青、郊遊、放風箏都是不錯的選擇。

