今天元宵節入夜將現「血月凌空」奇景 下次要等46年

聯合報／ 大陸中心／即時報導
今天元宵節，入夜後將出現罕見天象——「血月凌空」。（圖／取自光明網）
今天元宵節，入夜後將出現罕見天象——「血月凌空」。（圖／取自光明網）

今天是農曆正月十五元宵節，入夜後將出現一場罕見的天象——「血月凌空」。若錯過今晚，下次要在元宵節看見「紅月亮」高懸夜空，將是2072年。

中國古代一直將血月視為「大凶之兆」，認為血月易鬧災、生亂。明朝《天工開物》就提到：「月食如血，必有兵戈。」乾隆甚至曾因憂心天降災禍，而在血月時大赦天下。加上今年為丙午赤馬年，民間因此流傳各種禁忌之說。

然而，元宵血月不過是一種天文現象。新華社報導，中國科學院紫金山天文台科普主管王科超表示，元宵節出現「血月」，需要朔望月、月食周期、農曆立法規則三者精確配合，才能促成這一奇觀。

今晚月亮之所以會呈現血紅色，全因月全食。光明網指出，發生月全食時，月、地、日運行至一條直線時，月球完全進入地球的本影，月球朝向地球的這個半球將會全部被地球遮擋，沒有陽光直射，月亮就顯得黯淡無光。

實際上在月全食時，即使月球被地球完全遮擋住直射的陽光，由於地球大氣層的散射作用，波長較短的光線（黃光、綠光、藍光、紫光等）大部分會向四面八方散射掉，而波長較長的光線（紅光）受地球大氣的散射影響不大，可透過地球大氣層，照射到藏在地球本影中的月亮上。

因此月全食時，月亮看起來會呈現暗紅色或古銅色，也就是民間所說的「紅月亮」或「血月」。

新華社表示，天文統計顯示，21世紀全球月全食平均約14個月發生一次，但只有處於夜半球的人才能看到，而同一地區大約每3年才能看到一次。

此外，月全食總是發生在望（即滿月）這天，但受農曆立法規則限制，望可能發生在農曆十四至十七中的任一天，不一定都落在十五；而元宵節則一定是在農曆正月十五這天，這又降低了元宵節發生月全食的概率。

若再考慮地理位置、月升月落時間等因素，想要在正月十五當晚觀賞到「血月鬧元宵」可以說是難上加難：2008年和2054年的元宵月全食發生時，中國都正值白天，因此完全不可見。

對於台灣和大陸民眾來說，21世紀能看見的元宵月全食僅2007年、2026年和2072年三次。也就是說，若錯過了今晚，要想再看到元宵節「血月凌空」得等46年後。

本次元宵月全食初虧約於北京時間3月3日17時50分開始，食既始於19時04分，食甚發生在19時34分，生光始於20時03分，最終於21時18分復圓。

