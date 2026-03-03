快訊

年紀越大越富貴！3大生肖老了有錢又有閒…牛倒吃甘蔗、他好人緣帶財

聯合新聞網／ 綜合報導
存退休金示意圖。圖／AI生成
有些人年少時就春風得意，有些人卻是大器晚成，人到中老年才大爆發。搜狐網分享有三個生肖堪稱「老來發」代表，老了橫財多到笑哈哈，有錢有閒，家庭美滿，日子過得超舒服。

生肖牛／踏實努力　倒吃甘蔗

生肖牛的人踏實努力，年輕時不追求一夜暴富，一步一腳印累積財富。人到中老年，牛的努力開始回報，專業能力、人脈資源全派上用場。牛可能接到大案、開店、投資大賺，橫財就這麼找上門。再加上規律作息、注重養生，晚年生活又有錢又健康，簡直爽翻天。

生肖猴／機智過人 靠智商賺錢　

生肖猴的人天生機靈，年輕時有點浮躁，中老年才開始沉穩。中年以後的猴敏銳洞察力發揮到極致，很容易抓住商機，無論投資、副業都大賺，偶爾還有意外橫財，比如中獎或遺產。理財有方的猴，錢越滾越大，生活富足又好玩，晚年越來越自在。

生肖豬／貴人幫扶 橫財來敲門

生肖豬的人天性樂觀，又有好人緣，中老年福氣慢慢累積。豬待人親切，常有貴人，更容易抓住合作和投資機會，橫財自然來敲門。豬家庭和睦、子女孝順，再加上健康生活習慣，晚年既有錢又有福，生活幸福滿滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

