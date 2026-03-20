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處女座沒上榜！超上進「三星座」...雙子靠興趣鑽研、他愛學新東西

旺好運／ 旺好運
職場上班族工作順利示意圖。圖／AI生成
職場上班族工作順利示意圖。圖／AI生成

聰明的頭腦只能獲得一時的好成績，但要一直領先於人的話，就必須加倍的努力，那你知道「哪些星座」原來「最有上進心」嗎，讓我們一起來看看吧！？

第三名：雙子座

雙子座的人對於學習有著自己的執著，雖然他們時常三分鐘熱度，但只要是自己有興趣的東西，就會好好的把它學玩到底。

第二名：摩羯座

摩羯座最不喜歡不懂裝懂的人，對他們來說，他們的上進心是不允許有任何疑問在心裡的，凡事都要追求最正確的知識。

第一名：巨蟹座

巨蟹座的頭腦很靈活，不僅領悟力很好，也很懂得如何適應，因此能很快的接納新事物，自然學東西就會越學越有勁，是很有上進心的一個星座。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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