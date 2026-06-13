快訊

世足賽／AI取代章魚哥預測 ！「這三國」最被看好奪冠

世足賽／看台空蕩蕩「數據確逼近滿座」 南韓戰捷克人數灌水惹議

川普政府開綠燈！美司法部批准派拉蒙併購華納

聽新聞
0:00 / 0:00

「三星座」超級不合群！摩羯天選I人、第一名個性鮮明難相處

旺好運／ 旺好運
圖為上班族聊天示意圖。圖／AI生成
圖為上班族聊天示意圖。圖／AI生成

很多人不懂得如何融入一個群體的生活，往往可能來自於沒興趣、壓力、無聊等等，讓我們一起來看看「哪些星座」竟然「最不合群」！？

第三名：摩羯座

摩羯座不太愛社交環境，對他們來說幾個好朋友就足夠了，要他們融入沒興趣的群體生活，真的是太難了。

第二名：處女座

處女座總是想太多，導致他們時常無法與人順暢溝通，因此許多人都會認為處女座太吹毛求疵，看得太遠了。

第一名：水瓶座

水瓶座其實並不是不合群，而是因為個性太過於鮮明，導致無法融入群體，常常會與人有爭執。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

敏感又多疑！最缺安全感「3星座」 天蠍懷疑人性、他老覺得被針對

不會讀空氣「三星座」容易尬聊！射手補刀、第一名語出驚人犯大忌

三星座超級潔癖！處女不意外、「這星座」出門在家都光鮮亮麗

堅持己見「三星座」永遠講不聽！射手愛唱反調、他自認聰明不會錯

相關新聞

任意放生造業障！新北動保處查獲違法放生鳥類重罰15萬

新北市動物保護防疫處日前在中和區查獲「宗教團體」向民眾收費放生鳥類，查扣2千隻鳥甚至包括可能破壞生態的外來種、以及涉嫌非法捕捉的本土種，調查後開罰15萬元，提醒民眾任意放生不僅無法累積福德，反而造業障。

「三星座」超級不合群！摩羯天選I人、第一名個性鮮明難相處

很多人不懂得如何融入一個群體的生活，往往可能來自於沒興趣、壓力、無聊等等，讓我們一起來看看「哪些星座」竟然「最不合群」！？

人生逆轉學／林祺海過勞近視飆 印度拜師眼睛瑜珈學會放鬆

編按：人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖。歡迎訂閱。 全台首位獲得印度認證的「眼睛瑜珈」老師林祺海，在鏡頭前看來活力十足，其實過去曾是天天裸視、精細修理蘋果手機的通訊行老闆。高壓、過勞，讓他的身心與視力同時陷入黑暗，飽嘗身心疾病折磨，就在人生最低潮時，他在賣場書店兩度聽見不可思議的「耳語」，這份神祕的牽引，如何讓他帶著數月大的女兒遠赴印度、打動七旬恩師破例收徒？離婚後成為單親爸爸的他，回歸簡單生活，如今成為推廣眼睛瑜伽的重要推手。

自願住養老院學會變老 黃育清：每天都是最年輕的一天

「『老』沒有想像的好玩啊。」86歲的退休老師黃育清頑皮地笑了。黃育清在67歲時，和大她10歲的先生相偕住進養老院。那時的她看待「老」，是個帶著距離的觀察者，她對老後必須依靠大量藥物度日感到不解，她對於老後的生活的想像（現在想起來）過度樂觀。 身心的退化是無法回頭的進行式，黃育清感受老的真實樣態之餘，也將「變老」轉化為一門需要學習的練習。

把握今天可見陽光好天氣 明起鋒面+西南風報到 雷雨帶發展恐強降雨

今天天氣好轉有空檔，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天鋒面一部分北移到台灣北方，另一部分往東離開，各地天氣穩定許多，雲少時可見太陽，須留意午後雷陣雨。󠀠

今年「出梅」了嗎？ 專家曝關鍵特徵 下周三前後訊號轉趨明顯

今年「出梅」了嗎？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，台灣的梅雨季通常落在每年的5月至6月間，而「出梅」的發生時間，又會因每年氣候變化而異；歷史平均大約落在 6月下旬至7月上旬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。