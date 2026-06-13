「三星座」超級不合群！摩羯天選I人、第一名個性鮮明難相處

很多人不懂得如何融入一個群體的生活，往往可能來自於沒興趣、壓力、無聊等等，讓我們一起來看看「哪些星座」竟然「最不合群」！？

第三名：摩羯座

摩羯座不太愛社交環境，對他們來說幾個好朋友就足夠了，要他們融入沒興趣的群體生活，真的是太難了。

第二名：處女座

處女座總是想太多，導致他們時常無法與人順暢溝通，因此許多人都會認為處女座太吹毛求疵，看得太遠了。

第一名：水瓶座

水瓶座其實並不是不合群，而是因為個性太過於鮮明，導致無法融入群體，常常會與人有爭執。

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