都是they的錯！三星座字典裡沒「反省」2字…川普雙子果然上榜

修正自己的錯誤，我們才能成長，但有些人總是不會反省自己犯下的錯誤，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「不會自我反省」！？

第三名：雙子座

雙子座如果被指責出錯誤，他們其實會放在心底，但在表面上就是會狡辯與無所謂，甚至會用小聰明來說服你他們才是對的。

第二名：牡羊座

牡羊座就是只相信自己所決定的事物，即便是錯誤的方向，還是會朝著這個方向繼續前進，他們是屬於一定要看到黃河才會死心。

第一名：獅子座

獅子座雖然很陽光直接，但同時也很固執，他們太愛面子與注重形象，很難去承認自己犯錯，除非他們受到很嚴厲的苛責，他們才會慢慢修正錯誤。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。