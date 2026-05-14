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都是they的錯！三星座字典裡沒「反省」2字…川普雙子果然上榜
修正自己的錯誤，我們才能成長，但有些人總是不會反省自己犯下的錯誤，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「不會自我反省」！？
第三名：雙子座
雙子座如果被指責出錯誤，他們其實會放在心底，但在表面上就是會狡辯與無所謂，甚至會用小聰明來說服你他們才是對的。
第二名：牡羊座
牡羊座就是只相信自己所決定的事物，即便是錯誤的方向，還是會朝著這個方向繼續前進，他們是屬於一定要看到黃河才會死心。
第一名：獅子座
獅子座雖然很陽光直接，但同時也很固執，他們太愛面子與注重形象，很難去承認自己犯錯，除非他們受到很嚴厲的苛責，他們才會慢慢修正錯誤。
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