聽新聞
0:00 / 0:00
三星座標準薪水小偷？巨蟹老鳥很混、「第一名」靠小聰明偷懶
有些人是工作狂，但對有些人來說工作就是混口飯吃，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「上班最愛摸魚」！？
第三名：牡羊座
牡羊座雖然對很多事情都有興趣，但總是懶散，因為他們認為做事情都要保持從容，不管是公事或私事都會拖好幾天才完成。
第二名：巨蟹座
巨蟹座在新人時期會追求卓越、很多熱忱，但當時間久了就會開始變得懶散，是很標準的虎頭蛇尾，變化相當大。
第一名：雙子座
雙子座工作就是為了混日子，他們會耍點小聰明讓自己在工作上輕鬆一點，對他們來說生活更重要，在工作上能耍廢就耍廢。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。