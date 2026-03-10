三星座標準薪水小偷？巨蟹老鳥很混、「第一名」靠小聰明偷懶

有些人是工作狂，但對有些人來說工作就是混口飯吃，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「上班最愛摸魚」！？

第三名：牡羊座

牡羊座雖然對很多事情都有興趣，但總是懶散，因為他們認為做事情都要保持從容，不管是公事或私事都會拖好幾天才完成。

第二名：巨蟹座

巨蟹座在新人時期會追求卓越、很多熱忱，但當時間久了就會開始變得懶散，是很標準的虎頭蛇尾，變化相當大。

第一名：雙子座

雙子座工作就是為了混日子，他們會耍點小聰明讓自己在工作上輕鬆一點，對他們來說生活更重要，在工作上能耍廢就耍廢。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。