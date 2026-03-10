快訊

萬華殺人案疑爭風吃醋引發…死者前女友乾哥羈押禁見 上囚車畫面曝光

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」低溫探9度

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給他更多打席

聽新聞
0:00 / 0:00

三星座標準薪水小偷？巨蟹老鳥很混、「第一名」靠小聰明偷懶

旺好運／ 旺好運
薪水小偷示意圖。圖／AI生成 葉懿萱
薪水小偷示意圖。圖／AI生成 葉懿萱

有些人是工作狂，但對有些人來說工作就是混口飯吃，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「上班最愛摸魚」！？

第三名：牡羊座

牡羊座雖然對很多事情都有興趣，但總是懶散，因為他們認為做事情都要保持從容，不管是公事或私事都會拖好幾天才完成。

第二名：巨蟹座

巨蟹座在新人時期會追求卓越、很多熱忱，但當時間久了就會開始變得懶散，是很標準的虎頭蛇尾，變化相當大。

第一名：雙子座

雙子座工作就是為了混日子，他們會耍點小聰明讓自己在工作上輕鬆一點，對他們來說生活更重要，在工作上能耍廢就耍廢。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 薪水

延伸閱讀

12星座「最難被打倒」排行榜出爐 摩羯最有武士魂、天蠍越挫越勇

2026這些星座天降財富！金牛雙子大賺AI財、「三星座」機會在遠方

12星座「最愛日子一成不變」排行榜出爐 金牛最戀舊、摩羯打造完美系統

很容易受傷！內心敏感三星座...巨蟹最會讀空氣、她聖母心大爆發

相關新聞

三星座標準薪水小偷？巨蟹老鳥很混、「第一名」靠小聰明偷懶

有些人是工作狂，但對有些人來說工作就是混口飯吃，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「上班最愛摸魚」！？

3縣市低溫特報！恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

每日星座運勢／雙子適合花心思鑽研 理財投資之道

2026-03-10牡羊座短評：事業、愛情都順利的一天。【整體運★★★☆☆】戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出

棒球贏韓國！漢堡王15塊雞塊99、雙堡現省99 摩斯早餐、套餐都優惠

慶祝TEAM TAIWAN在WBC擊退強敵韓國，「漢堡王」自即日起至3月29日，推出限時21天的「讓我們一起為TEAM TAIWAN感動加油！」優惠券專案，包括提供「15塊雞塊99元」、「10塊雞塊＋中份薯條99元」、「雞薯條2份89元」、「大份辣薯球＋勁濃起士薯89元」等點心優惠，還有「經典脆雞堡＋華鱈魚堡99元」、「脆洋蔥牛肉堡＋華鱈魚堡99元」、「Q彈海老堡＋雙起士牛肉堡129元」、「雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡149元」等不同方案，最高現省99元。

唐綺陽星座運勢週報：獅子有女性貴人 雙魚感情別翻舊帳

【唐綺陽星座運勢週報03/09-03/15】 星象影響：木星順行、火星合水逆 本週木星順行在巨蟹座，放大對家、國家的情感連結與熱愛，影響星盤中15 - 30度有星者，生命進程將被推動。火星雙

乍暖還寒！今起2波冷氣團接力南下

冬衣不能收，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，強冷空氣接力南下影響，今天愈晚愈冷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。