敏感又多疑！最缺安全感「3星座」 天蠍懷疑人性、他老覺得被針對

身邊有沒有一種人，就是常常想很多又很敏感的人，總是在意別人的想法與看法，而導致自己一個人胡思亂想，那你知道「哪些星座」原來「很缺乏安全感」嗎，讓我們一起來看看吧！？

第三名：天蠍座

天蠍座總是在疑神疑鬼，他們總覺得身邊的人都是有目的性的想接近他們，因此常常懷疑別人，甚至不相信人性，所以要與他們相處必須靠時間證明，他們才能就此放心。

第二名：處女座

處女座雖然很細心，但他們並不是特別精明，因為他們過於在乎，他們總是用各種面孔來掩飾自己所缺乏的安全感，也是很愛胡思亂想的星座之一。

第一名：巨蟹座

巨蟹座是非常敏感與自卑的星座，不管別人做什麼，他們都會覺得是對方在針對他們，因此常常陷入麻煩與苦惱之中，就是忍不住去多想，而導致沒有安全感。

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