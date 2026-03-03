聽新聞
三個月內默默變有錢！「4大生肖」橫財爆發動起來…獎金如雪片飛來
搜狐網分享，最近三個月偏財星活躍，四大生肖特別有感。不一定是天降大獎，而是像開了外掛，獎金分紅、副業進帳、投資賺錢一直來，像是「默默變有錢」的節奏。
生肖鼠／機會變多
鼠腦袋像是開外掛，對機會超敏銳。無論朋友牽線的合作案、短線投資、接案副業，都可能變現。這波鼠適合快狠準決策，評估後就行動，太過猶豫可是會讓偏財溜走的。
生肖龍／氣勢帶財
龍氣勢帶財，在洽談合作特別順利。多整合資源、爭取分潤，更有機會談到好條件，也可能因為一個關鍵決定拉高收入層級。龍記得霸氣之外也要顧風險，穩穩賺才留得住。
生肖馬／貴人送財
馬的貴人運，是跟著財運一起動起來的。多多參加聚會、飯局，聊天可能聊出商機。馬的行動力強，先準備好專業，遇到機會就能成功卡位。
生肖羊／人脈錢脈
羊屬於低調吸金型，人脈就是錢脈，之前長期經營的事業回報，慢慢進帳。羊這波不求暴衝，重在累積，妥善分配收入、規劃理財，財務帳戶就能不知不覺增長。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
