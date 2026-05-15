快訊

川習會拋「中美建設性戰略穩定關係」 陸學者解讀「有意思」在哪裡

羅技PRO X2 SUPERSTRIKE滑鼠開箱！實測點擊回饋黑科技 辦公、玩電動1秒切換

自小客車撞平交道護欄！台鐵彰化至花壇一度單線雙向行車 影響8列126分

聽新聞
0:00 / 0:00

三星座哭點有夠低！雙魚巨蟹不意外、這星座「小太陽」竟上榜

旺好運／ 旺好運
圖為傷心哭泣示意圖。圖/ingimage
圖為傷心哭泣示意圖。圖/ingimage

發洩情緒有很多種方法，有些人會選擇用哭來釋放內心的感受，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「哭點有夠低」！？

第三名：牡羊座

牡羊座大部分的時候都是陽光開朗的性格，但在熟悉的人面前，他們就是個愛哭的孩子，一旦受到委屈，可是會嚎啕大哭一場。

第二名：雙魚座

雙魚座就是天生的愛哭鬼，他們內心是非常豐富且愛幻想，很容易被戲劇或是別人的故事所感動，就莫名其妙的滴下眼淚了。

第一名：巨蟹座

巨蟹座平時看起來很堅強，但其實他們內心是非常溫柔與敏感的，尤其是親情有關的事物，只要觸碰到他們內心的小宇宙，他們可能就會熱淚盈眶。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

都是they的錯！三星座字典裡沒「反省」2字…川普雙子果然上榜

三星座感情潔癖！搞曖昧就完蛋…天蠍不意外、這星座會覺得「你很髒」

「這些星座」超喜歡算命？處女雙魚想找答案、他只想吐苦水

理性不存在？12星座「情緒派」排行 他超沉得住氣、雙子說變就變

相關新聞

三星座哭點有夠低！雙魚巨蟹不意外、這星座「小太陽」竟上榜

發洩情緒有很多種方法，有些人會選擇用哭來釋放內心的感受，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「哭點有夠低」！？

農曆四月運勢出爐！12生肖誰最旺？好運、機會一次看

農曆四月（國曆2026/5/17～2026/6/14）整體氛圍明顯「熱絡起來」：工作推進變快、社交邀約變多，很多事不再只是想想，而是要你立刻做決定、立刻交出成果。好處是容易被看見、也更容易遇到願意幫你的人；壞處是忙到沒時間喘口氣，情緒與體力消耗也更大。這個月的關鍵字是：把握機會，但也要量力而為。

「三生肖」下半年會破財？莫急莫慌…財富先守後求、這樣做可化解

一般人聽到破財都怕怕，命理學上，破財是指命中注定或發生意外「必須花費一筆錢」，常與個人的因果業力相關。財。

不愛社交！12星座「孤狼指數」排行 天蠍不依賴人、第1名低調到自己都沒發現

在生活中，有人喜歡群體行動、渴望連結，也有人偏好獨來獨往，即使一個人也能維持強大狀態。日本媒體「占TV」從12星座的性格特質來看看，誰最容易成為「一匹狼」。

12星座誰最適合玩股票？牡羊愛短線、金牛能收能放、他膽大粗心常虧錢

許多人靠著股票賺一筆，也許多人因為股票而淪落到負債，讓我們一起來看看「12星座」到底「適不適合玩股票」！？

在外很派回家秒溫柔！「3大生肖」對家人超有耐心 脾氣好到不行

在家庭關係中，情緒最容易被放大，但也最需要被溫柔對待，有些人或許在外忙碌奔波，承受不少壓力，回到家卻依然願意放慢腳步，用耐心與包容面對家人，一起來看看哪幾個生肖，能夠用好脾氣來守護最親近的人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。