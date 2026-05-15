三星座哭點有夠低！雙魚巨蟹不意外、這星座「小太陽」竟上榜

發洩情緒有很多種方法，有些人會選擇用哭來釋放內心的感受，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「哭點有夠低」！？

第三名：牡羊座

牡羊座大部分的時候都是陽光開朗的性格，但在熟悉的人面前，他們就是個愛哭的孩子，一旦受到委屈，可是會嚎啕大哭一場。

第二名：雙魚座

雙魚座就是天生的愛哭鬼，他們內心是非常豐富且愛幻想，很容易被戲劇或是別人的故事所感動，就莫名其妙的滴下眼淚了。

第一名：巨蟹座

巨蟹座平時看起來很堅強，但其實他們內心是非常溫柔與敏感的，尤其是親情有關的事物，只要觸碰到他們內心的小宇宙，他們可能就會熱淚盈眶。

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