聽新聞
0:00 / 0:00
自以為是！三星座最愛無理取鬧…雙子黑說成白、他完全無法溝通
有很多種行為都能解釋成無理取鬧，讓我們一起來看看「哪些星座」真的是「很愛無理取鬧」！？
第三名：雙魚座
雙魚座的人就是以自我為中心，而且加上有很多內心戲的性格，根本就是天生的悲劇演員，如果你不哄他們，他們就會往心裡去且無法釋懷。
第二名：獅子座
獅子座有自己的一套道理，很難聽進去別人的建議，在他們心中，自己就是那一個最特別，萬眾矚目的，因此要跟他們溝通也很困難。
第一名：雙子座
雙子座天生就愛顛倒是非，根本不知道什麼是道理，如果要跟他們好好溝通，還要小心他們的話術與套路，根本說不贏他們。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。