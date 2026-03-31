自以為是！三星座最愛無理取鬧…雙子黑說成白、他完全無法溝通

有很多種行為都能解釋成無理取鬧，讓我們一起來看看「哪些星座」真的是「很愛無理取鬧」！？

第三名：雙魚座

雙魚座的人就是以自我為中心，而且加上有很多內心戲的性格，根本就是天生的悲劇演員，如果你不哄他們，他們就會往心裡去且無法釋懷。

第二名：獅子座

獅子座有自己的一套道理，很難聽進去別人的建議，在他們心中，自己就是那一個最特別，萬眾矚目的，因此要跟他們溝通也很困難。

第一名：雙子座

雙子座天生就愛顛倒是非，根本不知道什麼是道理，如果要跟他們好好溝通，還要小心他們的話術與套路，根本說不贏他們。

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