快訊

伊朗初步批准「荷莫茲過路費」！可能收費模式曝 這些國家不得通行

申請入學一階今公布 篩選結果上午9時看這查

科威特：伊朗擊中杜拜港內的科威特原油輪 原定開往大陸青島

聽新聞
0:00 / 0:00

自以為是！三星座最愛無理取鬧…雙子黑說成白、他完全無法溝通

旺好運／ 旺好運
圖為無理取鬧發脾氣示意圖。圖/ingimage
圖為無理取鬧發脾氣示意圖。圖/ingimage

有很多種行為都能解釋成無理取鬧，讓我們一起來看看「哪些星座」真的是「很愛無理取鬧」！？

第三名：雙魚座

雙魚座的人就是以自我為中心，而且加上有很多內心戲的性格，根本就是天生的悲劇演員，如果你不哄他們，他們就會往心裡去且無法釋懷。

第二名：獅子座

獅子座有自己的一套道理，很難聽進去別人的建議，在他們心中，自己就是那一個最特別，萬眾矚目的，因此要跟他們溝通也很困難。

第一名：雙子座

雙子座天生就愛顛倒是非，根本不知道什麼是道理，如果要跟他們好好溝通，還要小心他們的話術與套路，根本說不贏他們。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

「三大星座」註定沒朋友！天蠍很難相信人、第一名挑剔又毒舌

太衝了！三星座容易變「正義魔人」 雙子捕風捉影、他自以為是又雞婆

剛認識害羞又安靜？「3星座」熟了秒變人來瘋 完全認不出來

「3星座」愛說謊卻又破綻百出…射手無所謂、他迴避問題

相關新聞

自以為是！三星座最愛無理取鬧…雙子黑說成白、他完全無法溝通

有很多種行為都能解釋成無理取鬧，讓我們一起來看看「哪些星座」真的是「很愛無理取鬧」！？

每日星座運勢／水瓶提具建設的構想 工作獲得重用

2026-03-31牡羊座短評：能保持愉快的心態。【整體運★★★★☆】今天適合邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛慕之情。單身者的穿著打扮可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計劃發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。【愛情運★★★★☆】感情出現小麻煩，夫妻爭吵時得多站在對方的立場設想，才能讓彼此的感情維繫長久。【事業運★★★★☆】人緣不錯，長官關照，同事協助，讓你的工作進展順利，你也很有優越感。【財富運★★★☆☆】投資時，要小心高報酬的誘惑陷阱！【開運小秘方】貴人星座：金牛座幸運數字：6吉時吉色：7:00-8:00am 鈦晶金開運方位：正南方向 金牛

「三大星座」註定沒朋友！天蠍很難相信人、第一名挑剔又毒舌

有一些人就是很孤僻，不喜歡社交，讓我們一起來看看「哪些星座」容易「沒有朋友」！？

3月30日-4月5日唐綺陽星座運勢週報：巨蟹感情太冷靜 射手海外運強

本週金星牡羊、火星雙魚衝刺，週二前較容易感到急躁或衝動，刀火使用上應多加謹慎。週二金星進金牛，帶來舒適療癒的能量，適合多對自己好一點，金牛座特點與優勢將被看見，眾人在金錢與理財上也更有心得。太陽木星四分相，帶動自我意識抬頭，同時也伴隨抗爭與摩擦。木星水星三分相，過去的卡關逐步鬆開，整體氣氛轉為更加樂觀、放鬆。

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

準備迎接四月初的春假，你的錢包也準備好了嗎？這週正逢節氣轉換，氣場大洗牌，有些人的財神爺提早來敲門！這幾天大地的能量特別活躍，只要抓對節奏，賺錢就像呼吸一樣自然。我們整理了本週財運大爆發的五大組合，無論是正財穩穩入袋，還是偏財驚喜連連，都有機會迎來一波高峰。快來看看自己是不是那個連假爽爽過、鈔票數不完的超級幸運兒！

柯文哲遭預言命中「空亡17年」引熱議 專家逆風破迷思

民眾黨前主席柯文哲遭北院重判17年，支持者今集結凱道集會抗議。有命理師預言柯66歲「走空亡」17年，引發熱議，「空亡」一詞也成熱門用語。但民俗專家廖大乙說，空亡僅是算命術語，若被算出空亡，也別感到驚慌，心存正氣即可。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。