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太衝了！三星座容易變「正義魔人」 雙子捕風捉影、他自以為是又雞婆

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太衝了！三星座容易變「正義魔人」 雙子捕風捉影、他自以為是又雞婆

旺好運／ 旺好運
圖為自以為正義，據理力爭示意圖。圖／AI生成
圖為自以為正義，據理力爭示意圖。圖／AI生成

有時候太過正義不見得是一件好事情，讓我們一起來看看「哪些星座」常常還沒搞清楚狀況，就變成「正義魔人」！？

第三名：雙魚座

雙魚座的直覺性很敏銳，他們只相信眼前所看到的，容易妄下判斷，因此常常讓別人受委屈，他們總是想當正義方，但太過魯莽行事了。

第二名：雙子座

雙子座不僅聰明，點子也很多，但常常捕風捉影、不分青紅皂白，原本想當和事佬卻變成火上加油，原本想正義救援，最後反而搞砸。

第一名：獅子座

獅子座做事情向來都很大膽，很少事情是他們會畏懼的，而且同時也很雞婆，有時候他們太自以為是想捍衛正義，最後就變成了正義魔人。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

正義魔人 星座

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