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三星座發起脾氣超可怕…獅子原地炸開、第一名什麼都敢做
當發脾氣時，有些人可能會施暴，甚至是傷害一個人的性命，他們很難用自己的理性來緩解當下的情緒，讓我們一起來看看「哪些星座」的性格「有夠兇殘」！？
第三名：獅子座
獅子座就是一個霸道的暴君，他們不只性格火爆，做事情又很衝動，萬一與人發生衝突，不僅場面很難看，還極有可能變成命案現場。
第二名：天蠍座
天蠍座就是外冷內熱的性格，當你傷害他們，在表變上看似沒什麼，但天蠍內心已經展開了無數個復仇計畫，不管怎樣都要你嚐到痛苦的滋味。
第一名：雙魚座
雙魚座看起來總是溫柔又得體，但他們內心的小劇場實在太多，被逼迫的情況下，可能就會露出邪惡的一面，嚴重的話，還可能會搞出滅門血案的事情。
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