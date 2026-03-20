三星座手機裡都是「不能說的秘密」...雙魚回味過往、他只是忘了刪
因為科技的發達，因此很多人都會把許多回憶放進手機當中，那你知道「哪些星座」原來「手機很多秘密」嗎，讓我們一起來看看吧！？
第三名：水瓶座
水瓶座的手機就像是他們自己的小世界，他們擅長把秘密都放在手機裡，對他們來說這是一種保護色，只有他們自己能明白與珍惜的回憶。
第二名：雙魚座
雙魚座是非常念舊的人，凡是走過必留下回憶，就算人和人之間的關係已經改變了，他們也會把許多回憶收藏在自己的手機裡。
第一名：牡羊座
牡羊座的人總是會不自覺的遺忘很多事情，因此當一件事情已經結束了，他們手機可能還是會留下很多資訊，因此也就不知不覺多了很多不可告人的秘密。
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