快訊

兩波東北季風影響略降溫有零星雨 下周二起鋒面雨炸3天

三星座手機裡都是「不能說的秘密」...雙魚回味過往、他只是忘了刪

旺好運／ 旺好運
手機裡藏著很多秘密示意圖。圖／AI生成 蔡固勳
手機裡藏著很多秘密示意圖。圖／AI生成 蔡固勳

因為科技的發達，因此很多人都會把許多回憶放進手機當中，那你知道「哪些星座」原來「手機很多秘密」嗎，讓我們一起來看看吧！？

第三名：水瓶座

水瓶座的手機就像是他們自己的小世界，他們擅長把秘密都放在手機裡，對他們來說這是一種保護色，只有他們自己能明白與珍惜的回憶。

第二名：雙魚座

雙魚座是非常念舊的人，凡是走過必留下回憶，就算人和人之間的關係已經改變了，他們也會把許多回憶收藏在自己的手機裡。

第一名：牡羊座

牡羊座的人總是會不自覺的遺忘很多事情，因此當一件事情已經結束了，他們手機可能還是會留下很多資訊，因此也就不知不覺多了很多不可告人的秘密。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

手機 星座

延伸閱讀

春分起水逆結束！4星座「運勢重啟」...雙魚壓力解除、他找到新目標

天生叛逆！3星座子女無法掌控...摩羯愛冷戰、這星座超衝動

總是愛裝窮？ 「4大星座男」懶散又自私 射手榜上有名！

條件再好也沒用？「3星座」總在愛情裡翻車 容易熬成剩男剩女

相關新聞

三星座手機裡都是「不能說的秘密」...雙魚回味過往、他只是忘了刪

因為科技的發達，因此很多人都會把許多回憶放進手機當中，那你知道「哪些星座」原來「手機很多秘密」嗎，讓我們一起來看看吧！？

每日星座運勢／牡羊親自去拜訪客戶 成績值得期待

2026-03-24牡羊座短評：自己動手，豐衣足食。【整體運★★★★★】自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派遣其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧！【愛情運★★★★☆】多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中撮合。【事業運★★★★☆】今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設，能使工作效率提升。【財富運★★★★☆】偏財運極佳的一天，特別容易有中獎的機會！趁著絕佳的好運氣來小試手氣吧。【開運小秘方】貴人星座：水瓶座幸運數字：1吉時吉色：5:00-6

0323-0329「血型+生肖」財運TOP5！第一名「勢如破竹」：獎金拿到手軟

時光飛逝，2026 年的三月也來到了最後一週（03/23-03/29）。春分後的氣場不再是死水一攤，而是充滿動能。這週的財運氣流特別活潑，只要你的血型與生肖對上了，這幾天就像內建了超強吸金雷達。不管你是想在工作上爭取加薪，還是在副業上找尋突破，這份清單都能幫你精準定位你的「吸金體質」。快來看看誰能笑著迎接三月的尾聲，把財氣一次補滿，讓存摺數字出現讓你驚喜的跳動！

3月23日-3月29日唐綺陽星座運勢週報：射手工作放慢節奏 處女感情宜主動突破

本週四星連珠牡羊，大環境散發著追求效率、較為急躁、有競爭感的氛圍。天王星衝刺最後階段，凡事突發狀況多，需提高自身的適應力以因應變卦。土海入相，每個人的責任課題將被放大，關鍵性的人事物則更加有感。

處女座沒上榜！超上進「三星座」...雙子靠興趣鑽研、他愛學新東西

聰明的頭腦只能獲得一時的好成績，但要一直領先於人的話，就必須加倍的努力，那你知道「哪些星座」原來「最有上進心」嗎，讓我們一起來看看吧！？

清明掃墓4生肖容易「卡到陰」！11禁忌當心...別去老屋、別亂拍照

今年清明節是4月5日，許多民眾會趁著假日返鄉掃墓。命理師小孟老師在臉書發布影片，透露清明當天容易「卡到陰」的4個生肖，也分享清明掃墓時的11個禁忌，只要避免以下的行為，當天就不會出問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。