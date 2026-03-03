聽新聞
元宵節天官賜福！命理師曝「2黃金時段」存錢能補財：讓你旺整年
今日是元宵節，我們該做什麼事情來「補財」呢？命理專家王老師發布影片，透露在元宵節兩個時間點存錢能補足你一整年的財庫，讓你旺整年。
王老師指出，元宵節是上元天宮大帝的聖誕，掌管的是「賜福」，當天存錢就是借由天官賜下的福氣轉化成實質的財富，這是「以福生財」，記下這兩個存錢的黃金時段：
第一、卯時（早上5點到7點）
此段時間木氣生發、陽光初升、主開財門，適合想提升正財運、拓展新機會的人。
第二、巳時（早上9點到11點）
此段時間火氣升騰、財星當令、主入財庫，適合想守財、提升一點偏財運的朋友。
王老師表示，具體作法只需要到ATM往你常用的帳戶存錢就好了，金額不拘，或是往你的聚寶盆或存錢桶存入「168」元，存完念一句：「天官賜福，財入我庫，福財雙全，大吉大利」就可以了。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
