元宵節天官賜福！命理師曝「2黃金時段」存錢能補財：讓你旺整年

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老師透露在元宵節兩個時間點存錢能補足你一整年的財庫。圖／AI生成
命理專家王老師透露在元宵節兩個時間點存錢能補足你一整年的財庫。圖／AI生成

今日是元宵節，我們該做什麼事情來「補財」呢？命理專家王老師發布影片，透露在元宵節兩個時間點存錢能補足你一整年的財庫，讓你旺整年。

王老師指出，元宵節是上元天宮大帝的聖誕，掌管的是「賜福」，當天存錢就是借由天官賜下的福氣轉化成實質的財富，這是「以福生財」，記下這兩個存錢的黃金時段：

第一、卯時（早上5點到7點）

此段時間木氣生發、陽光初升、主開財門，適合想提升正財運、拓展新機會的人。

第二、巳時（早上9點到11點）

此段時間火氣升騰、財星當令、主入財庫，適合想守財、提升一點偏財運的朋友。

王老師表示，具體作法只需要到ATM往你常用的帳戶存錢就好了，金額不拘，或是往你的聚寶盆或存錢桶存入「168」元，存完念一句：「天官賜福，財入我庫，福財雙全，大吉大利」就可以了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

