快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

「六星連線」3月運勢大洗牌！4生肖名利雙收、事業舞台大爆發

聯合新聞網／ 綜合報導

12星座星盤。圖／AI生成
12星座星盤。圖／AI生成

三月星空超熱鬧，塔羅牌老師艾菲爾分享，木星天王星土星、海王星、金星與水星排成一線，形成極罕見的「六星連珠」。這股巨大星象能量，將重新定義地球上的秩序，沉寂的計畫可能爆發，不穩的關係也可能崩解，對有些人而言，這是一次極端化的「命運強迫轉向」。有人乘風而起，有人卻方寸大亂，快看看你上榜沒？

《乘風而起組》

生肖

主場氣勢拉滿，人脈、曝光度一起飆。合作邀約主動找上門，社交場合一句話就能牽出資源，是談升遷、談加薪、談合作的好時機。

生肖虎

穩中帶衝，有被高層點名的機會。專案在手、權責到位，從執行者往決策圈靠近。壓力有感，但舞台更大，撐住就有成績。

生肖鼠

腦袋像開外掛。資訊再亂，你都能抓到關鍵字，副業、跨界、數位應用有變現空間，靠靈感與整合力賺錢。

生肖龍

低潮翻篇，專業表現被看見。提案、作品或研究成果容易出圈，聲量上揚，適合主動曝光、把名聲做大。

《亂了方寸組》

生肖猴

資訊爆量、溝通容易翻車，決策失焦機率高。重大投資與承諾先等等，別一時衝動踩坑。

生肖蛇

財務波動加劇，甜頭看起來很香，風險也不小。對高報酬話術保持距離，現金流先顧好。

生肖豬

情緒放大，對另一半或家人容易過度解讀。先把心情穩住，再談溝通，別在氣頭上做決定。

生肖狗

家庭與健康議題浮上檯面。長輩狀況、家中支出或舊疾來敲門，行程別排滿，先顧好身體再顧別人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

木星 土星 生肖 天王星

延伸閱讀

元宵節天官賜福！命理師曝「2黃金時段」存錢能補財：讓你旺整年

今天元宵節也是上元節 12項民俗習慣多留意、可保一年順風順水

不用爭取自然到手！2026丙午年天官星發威 4生肖事業運爆棚

2026年3月運勢出爐！12生肖吉凶一次看 牛財運旺盛、兔易犯小人

相關新聞

今天元宵節也是上元節 12項民俗習慣多留意、可保一年順風順水

今天是農曆正月十五日，俗稱上元節，為民俗中三官大帝之天官大帝的誕辰，命理師楊登嵙提醒，三官大帝也稱「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝的神明，這天如同小過年，因此有一些民俗習慣要留意，可以確保一年平安順遂。

三個月內默默變有錢！「4大生肖」橫財爆發動起來…獎金如雪片飛來

未來三個月，生肖鼠、龍、馬、羊將迎來偏財運活躍，獎金和投資機會源源不絕。這段期間，與朋友合作或參加聚會可望激發財運，貴人相助更添助力。

「六星連線」3月運勢大洗牌！4生肖名利雙收、事業舞台大爆發

三月星空出現罕見的「六星連珠」，影響八個生肖的運勢。生肖馬、虎、鼠和龍將迎來名利雙收的好運，而猴、蛇、豬和狗則面臨挑戰，需謹慎應對風險。此消息引發廣泛關注，提醒民眾保持理性。

元宵節天官賜福！命理師曝「2黃金時段」存錢能補財：讓你旺整年

今日是元宵節，我們該做什麼事情來「補財」呢？命理專家王老師發部影片，透露在元宵節兩個時間點存錢能補足你一整年的財庫，讓你旺整年。

「我的錢都給你」會讓伴侶管錢的三星座…巨蟹因為愛、這星座只是懶

夫妻相處中，如果能做到信任對方，便能少去不少爭執。星座專家Amadna老師在節目《命運好好玩》中分享3個願意把錢給另一半打理的星座，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

元宵節12星座運勢一 次看！金牛桃花降臨、獅子工作事半功倍

今天3月3日是元宵節，快來看看12星座運勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。