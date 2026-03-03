聽新聞
0:00 / 0:00
「六星連線」3月運勢大洗牌！4生肖名利雙收、事業舞台大爆發
三月星空超熱鬧，塔羅牌老師艾菲爾分享，木星、天王星、土星、海王星、金星與水星排成一線，形成極罕見的「六星連珠」。這股巨大星象能量，將重新定義地球上的秩序，沉寂的計畫可能爆發，不穩的關係也可能崩解，對有些人而言，這是一次極端化的「命運強迫轉向」。有人乘風而起，有人卻方寸大亂，快看看你上榜沒？
《乘風而起組》
生肖馬
主場氣勢拉滿，人脈、曝光度一起飆。合作邀約主動找上門，社交場合一句話就能牽出資源，是談升遷、談加薪、談合作的好時機。
生肖虎
穩中帶衝，有被高層點名的機會。專案在手、權責到位，從執行者往決策圈靠近。壓力有感，但舞台更大，撐住就有成績。
生肖鼠
腦袋像開外掛。資訊再亂，你都能抓到關鍵字，副業、跨界、數位應用有變現空間，靠靈感與整合力賺錢。
生肖龍
低潮翻篇，專業表現被看見。提案、作品或研究成果容易出圈，聲量上揚，適合主動曝光、把名聲做大。
《亂了方寸組》
生肖猴
資訊爆量、溝通容易翻車，決策失焦機率高。重大投資與承諾先等等，別一時衝動踩坑。
生肖蛇
財務波動加劇，甜頭看起來很香，風險也不小。對高報酬話術保持距離，現金流先顧好。
生肖豬
情緒放大，對另一半或家人容易過度解讀。先把心情穩住，再談溝通，別在氣頭上做決定。
生肖狗
家庭與健康議題浮上檯面。長輩狀況、家中支出或舊疾來敲門，行程別排滿，先顧好身體再顧別人。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。