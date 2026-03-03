「六星連線」3月運勢大洗牌！4生肖名利雙收、事業舞台大爆發

12星座星盤。圖／AI生成

三月星空超熱鬧，塔羅牌老師艾菲爾分享，木星、天王星、土星、海王星、金星與水星排成一線，形成極罕見的「六星連珠」。這股巨大星象能量，將重新定義地球上的秩序，沉寂的計畫可能爆發，不穩的關係也可能崩解，對有些人而言，這是一次極端化的「命運強迫轉向」。有人乘風而起，有人卻方寸大亂，快看看你上榜沒？

《乘風而起組》

生肖馬

主場氣勢拉滿，人脈、曝光度一起飆。合作邀約主動找上門，社交場合一句話就能牽出資源，是談升遷、談加薪、談合作的好時機。

生肖虎

穩中帶衝，有被高層點名的機會。專案在手、權責到位，從執行者往決策圈靠近。壓力有感，但舞台更大，撐住就有成績。

生肖鼠

腦袋像開外掛。資訊再亂，你都能抓到關鍵字，副業、跨界、數位應用有變現空間，靠靈感與整合力賺錢。

生肖龍

低潮翻篇，專業表現被看見。提案、作品或研究成果容易出圈，聲量上揚，適合主動曝光、把名聲做大。

《亂了方寸組》

生肖猴

資訊爆量、溝通容易翻車，決策失焦機率高。重大投資與承諾先等等，別一時衝動踩坑。

生肖蛇

財務波動加劇，甜頭看起來很香，風險也不小。對高報酬話術保持距離，現金流先顧好。

生肖豬

情緒放大，對另一半或家人容易過度解讀。先把心情穩住，再談溝通，別在氣頭上做決定。

生肖狗

家庭與健康議題浮上檯面。長輩狀況、家中支出或舊疾來敲門，行程別排滿，先顧好身體再顧別人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。