今天元宵節也是上元節 12項民俗習慣多留意、可保一年順風順水

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
今天是元宵節，命理師楊登嵙分享今日的民俗習慣，圖中為中台灣燈會主燈秀「極光下的姆明谷」。圖／台中市政府提供
今天是元宵節，命理師楊登嵙分享今日的民俗習慣，圖中為中台灣燈會主燈秀「極光下的姆明谷」。圖／台中市政府提供

今天是農曆正月十五日，俗稱上元節，為民俗中三官大帝之天官大帝的誕辰，命理師楊登嵙提醒，三官大帝也稱「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝的神明，這天如同小過年，因此有一些民俗習慣要留意，可以確保一年平安順遂。

元宵節12大民俗習慣，分述如下：

1.元宵節是天官大帝的誕辰日，以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也盡量避免孩子哭鬧打小孩，以免給家庭帶來霉氣。

2.避免剪髮，髮的諧音又同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運氣除掉了。

3.避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。

4.避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和霉運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。

5.身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

6.別丟失財物，象徵沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會

7.最好不要借錢給人，否則，今年他人容易將你的好運氣借走。

8.米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。

9.應注意衣服不要弄破，否則，容易一年破財倒霉之兆。

10.不要殺生、見血，否則，今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。

11.避免說髒話、爆粗口。否則，今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。

12.避免穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

