元宵節12星座運勢一 次看！金牛桃花降臨、獅子工作事半功倍

本月3日是元宵節，氣象署預告在若天候許可，當日傍晚5時50分月亮東升後，即可見到「月出帶食」的過程，晚間7時至8時更可看到「暗紅色血月」的天文景象，命理師楊登嵙分享，依照民俗習慣，血月象徵不詳，也代表天地失調、磁場紊亂，若相信民俗的民眾，建議可待在室內，避免暴露戶外。

2026-03-03 07:03