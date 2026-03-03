聽新聞
元宵節12星座運勢一 次看！金牛桃花降臨、獅子工作事半功倍
牡羊座：
工作：主管友善對待
感情：朋友互相幫忙
財運：理性控管支出
牡羊幸運色：奶油色
貴人:魔羯
小人:巨蟹
金牛座：
工作：客戶溝通良好
感情：桃花不期而遇
財運：買低賣高獲利
金牛幸運色：暗紫色
貴人:雙子
小人:水瓶
雙子座：
工作：團隊提升士氣
感情：共進浪漫晚餐
財運：買賣藝術獲利
雙子幸運色：灰蓝色
貴人:牡羊
小人:射手
巨蟹座：
工作：理性看待事務
感情：心情愉悅舒暢
財運：獲利滿滿入袋
巨蟹幸運色：金菊色
貴人:天秤
小人:雙魚
獅子座：
工作：工作事半功倍
感情：愛情運勢高漲
財運：名利雙收時刻
獅子幸運色：黄绿色
貴人:雙子
小人:處女
處女座：
工作：發揮工作才華
感情：今日有利相親
財運：理財事半功倍
處女幸運色：芥末色
貴人:牡羊
小人:魔羯
天秤座：
工作：表現熱情大方
感情：伴侶熱情相待
財運：財務規劃得宜
天秤幸運色：琥珀色
貴人:射手
小人:獅子
天蠍座：
工作：謙虛熱忱積極
感情：朋友相處甚歡
財運：兼差多賺財富
天蠍幸運色：粉红色
貴人:獅子
小人:牡羊
射手座：
工作：業績逐漸提升
感情：為愛犧牲奉獻
財運：靠才藝獲利多
射手幸運色：暗青色
貴人:水瓶
小人:天蠍
魔羯座：
工作：績效有所提升
感情：旅行有助感情
財運：洽談合作生財
魔羯幸運色：粉紅色
貴人:處女
小人:金牛
水瓶座：
工作：自信強人緣好
感情：滿心熱情付出
財運：賺取異性錢財
水瓶幸運色：嫩绿色
貴人:射手
小人:天秤
雙魚座：
工作：合群互助合作
感情：甜蜜外出約會
財運：積極工作賺錢
雙魚幸運色：咖啡色
貴人:天蠍
小人:雙子
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
