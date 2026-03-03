快訊

元宵節12星座運勢一 次看！金牛桃花降臨、獅子工作事半功倍

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
元宵節吃湯圓示意圖。圖/AI生成
元宵節吃湯圓示意圖。圖/AI生成

今天3月3日是元宵節，快來看看12星座運勢

牡羊座：

工作：主管友善對待

感情：朋友互相幫忙

財運：理性控管支出

牡羊幸運色：奶油色

貴人:魔羯

小人:巨蟹

金牛座：

工作：客戶溝通良好

感情：桃花不期而遇

財運：買低賣高獲利

金牛幸運色：暗紫色

貴人:雙子

小人:水瓶

雙子座：

工作：團隊提升士氣

感情：共進浪漫晚餐

財運：買賣藝術獲利

雙子幸運色：灰蓝色

貴人:牡羊

小人:射手

巨蟹座：

工作：理性看待事務

感情：心情愉悅舒暢

財運：獲利滿滿入袋

巨蟹幸運色：金菊色

貴人:天秤

小人:雙魚

獅子座：

工作：工作事半功倍

感情：愛情運勢高漲

財運：名利雙收時刻

獅子幸運色：黄绿色

貴人:雙子

小人:處女

處女座：

工作：發揮工作才華

感情：今日有利相親

財運：理財事半功倍

處女幸運色：芥末色

貴人:牡羊

小人:魔羯

天秤座：

工作：表現熱情大方

感情：伴侶熱情相待

財運：財務規劃得宜

天秤幸運色：琥珀色

貴人:射手

小人:獅子

天蠍座：

工作：謙虛熱忱積極

感情：朋友相處甚歡

財運：兼差多賺財富

天蠍幸運色：粉红色

貴人:獅子

小人:牡羊

射手座：

工作：業績逐漸提升

感情：為愛犧牲奉獻

財運：靠才藝獲利多

射手幸運色：暗青色

貴人:水瓶

小人:天蠍

魔羯座：

工作：績效有所提升

感情：旅行有助感情

財運：洽談合作生財

魔羯幸運色：粉紅色

貴人:處女

小人:金牛

水瓶座：

工作：自信強人緣好

感情：滿心熱情付出

財運：賺取異性錢財

水瓶幸運色：嫩绿色

貴人:射手

小人:天秤

雙魚座：

工作：合群互助合作

感情：甜蜜外出約會

財運：積極工作賺錢

雙魚幸運色：咖啡色

貴人:天蠍

小人:雙子

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 元宵節 財運

