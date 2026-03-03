元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

今天農曆正月十五，迎元宵逢「血月」，網路瘋傳易有災禍，但民俗專家廖大乙說，血月災禍是無稽之談，勿以訛傳訛，心存正氣即可，且今靈動力強，可祈願行善、布施關懷及「點燈」讓天官賜福，蛇、豬、虎、猴4生肖要「躲月」防煞。

廖大乙指出，網路瘋傳示警元宵血月易有災禍，實際上，月全食是天文現象，災禍說仍無稽之談，勿以訛傳訛，心存正氣即可；況且元宵是每年首個月圓夜，也是三官之首「天官」生日，靈動力強，是求天官賜福讓整年行運順利的最佳時機。

想在元宵節改運、補財庫或招貴人，向天官祈求賜福不難，首先要做的就是今天晨起後好好整肅儀容，利用白天在可見天處，雙手合十朝東方的大利方位，誠心發願做好事幫助他人；第2件事用電話訊息「布施關懷」親友及長官，有助行運。

第3件必做之事就是「點燈」，不論是點光明燈或在元宵夜點亮家中的燈，不要有暗房至隔天（正月十六日）天亮，光明迎接天官賜福。另，若想求得好因緣，元宵當晚7時至11時可雙手合十對著圓月祈願「拜圓求緣」招貴人又更實際。

廖大乙也提醒，元宵是今年第一個月圓夜，太陰當道，穿搭上較忌諱黑、白兩色，同時仍建議今年犯太歲的馬、鼠、兔、雞4生肖，今晚待在室內「躲月」防沖煞為宜，真有必要出門，那就戴頂帽子保護天靈蓋，是躲月的折衷辦法。

此外，遊走全台的神明遊學太子爺目前駐駕竹山克明宮，今元宵與廟方推出轉運茶湯會，以合歡山茶湯為底煮湯圓，用與台語音同「德」的竹筒盛裝，帶有洗心除穢、圓滿吉祥之意，今送完500份茶湯元後，將擲筊請示是否離廟續展開遊程。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。