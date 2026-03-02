快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

聽新聞
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：當心水逆！射手感情停滯 金牛長官緣佳

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報3/2-3/8】

星象影響：火星進雙魚、金星進牡羊、水星逆行、月亮對分相

本週火星進雙魚，雙魚座有爆紅機會容易被看見，此時期要多注意刀火安全。金星進牡羊，金牛座在感情中稍有無力感，當心秘密之戀，天秤座凡事多以配合他人為主。水星逆行，當心3C產品故障，溝通及傳遞訊息時應多留意細節。月亮對分相，人際與社會氛圍對立感較明顯，同時也帶來溝通機會。

12星座個別影響：

天秤：工作以柔克剛多點配合，感情放軟姿態更順利

射手：合作上需保有彈性溝通，感情停滯可找人聊聊

水瓶：多堤防暗中的競爭關係，感情多花心思理解對方

雙魚：眼光放遠不求當下回報，感情要學習辨識爛桃花

牡羊：擔任協助腳色發揮更好，感情方面走療癒路線

獅子：用對力氣才能事半功倍，桃花機會多讓對方緊張

天蠍：工作需配合他人步調，感情易有一見鍾情的機會

魔羯：遇強勁對手激發鬥志，感情缺乏經營用幽默彌補

金牛：長官緣佳受保護與重視，感情當心秘密造成困擾

雙子：許多事將圓滿收尾，回溯過往感情有助釐清釋懷

巨蟹：適合幕後操盤低調行事，感情心事深藏略顯冷淡

處女：瑣事繁多需親力親為，感情中表現幼稚當心誤會

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

殺破狼週運勢／巨蟹經濟富裕很多 雙魚情人終成眷屬

2026土海糾結「財來財去一場空？」牡羊巨蟹醫藥費增、三星座提防損友

水星逆行！這星座超有感 命理師：3C故障、行程延誤通通來

談戀愛先等等？6星座今年當心遇到「爛桃花」...巨嬰情勒還借錢不還

相關新聞

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

本月3日是元宵節，氣象署預告在若天候許可，當日傍晚5時50分月亮東升後，即可見到「月出帶食」的過程，晚間7時至8時更可看到「暗紅色血月」的天文景象，命理師楊登嵙分享，依照民俗習慣，血月象徵不詳，也代表天地失調、磁場紊亂，若相信民俗的民眾，建議可待在室內，避免暴露戶外。

唐綺陽星座運勢週報：當心水逆！射手感情停滯 金牛長官緣佳

【唐綺陽星座運勢週報3/2-3/8】 星象影響：火星進雙魚、金星進牡羊、水星逆行、月亮對分相 本週火星進雙魚，雙魚座有爆紅機會容易被看見，此時期要多注意刀火安全。金星進牡羊，金牛座在感情中稍有

周四驚蟄遇天赦日磁場強大 命理師揭「黃金時段」預作準備

3月5日（四）是節氣「驚蟄」，巧逢2026年的第一個天赦日，堪稱「最強開運日」，命理師柯柏成說，驚蟄搭配天赦日下次要等到80年後，當天除了驚蟄打小人有天赦日升級版，更要加做一件事，對於赦免後新生得有「對應的現實行動」。

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

來到三月初，春天正式報到！這週老天爺的財庫大門偷偷為某些人敞開啦！這波春暖花開的氣場，直接把特定組合的財運推上最高點。不用羨慕別人含著金湯匙出生，這週只要你的血型加生肖對了，簡直是財神爺追著你餵飯吃！想知道自己是不是那個隨便走都能撿到錢、業績輕鬆達標的幸運兒嗎？快來看看本週財運大爆發的五大狠角色，沒上榜的記得趕緊抱緊他們的大腿，沾沾好財氣！

每日星座運勢／天蠍工作繁忙樂其中 表現的好時機

2026-03-02牡羊座短評：很普通的一天，適合放鬆的神經。【整體運★★★☆☆】今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千

水逆、日月食夾擊！ 命理師揭3月「能量大轉折」警告：切勿衝動投資

時序進入2026年3月，罕見的特殊星象即將接連報到。命理專家李靜唯指出，從2月底的水星逆行，一路到3月的日月食接力登場，這段期間被視為近年少見的「能量轉折期」。不僅象徵全球局勢可能步入動盪，人類的集體心理也將面臨考驗，更特別點名台灣需高度警戒海空領域的突發狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。