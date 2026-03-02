聽新聞
唐綺陽星座運勢週報：當心水逆！射手感情停滯 金牛長官緣佳
【唐綺陽星座運勢週報3/2-3/8】
星象影響：火星進雙魚、金星進牡羊、水星逆行、月亮對分相
本週火星進雙魚，雙魚座有爆紅機會容易被看見，此時期要多注意刀火安全。金星進牡羊，金牛座在感情中稍有無力感，當心秘密之戀，天秤座凡事多以配合他人為主。水星逆行，當心3C產品故障，溝通及傳遞訊息時應多留意細節。月亮對分相，人際與社會氛圍對立感較明顯，同時也帶來溝通機會。
12星座個別影響：
天秤：工作以柔克剛多點配合，感情放軟姿態更順利
射手：合作上需保有彈性溝通，感情停滯可找人聊聊
水瓶：多堤防暗中的競爭關係，感情多花心思理解對方
雙魚：眼光放遠不求當下回報，感情要學習辨識爛桃花
牡羊：擔任協助腳色發揮更好，感情方面走療癒路線
獅子：用對力氣才能事半功倍，桃花機會多讓對方緊張
天蠍：工作需配合他人步調，感情易有一見鍾情的機會
魔羯：遇強勁對手激發鬥志，感情缺乏經營用幽默彌補
金牛：長官緣佳受保護與重視，感情當心秘密造成困擾
雙子：許多事將圓滿收尾，回溯過往感情有助釐清釋懷
巨蟹：適合幕後操盤低調行事，感情心事深藏略顯冷淡
處女：瑣事繁多需親力親為，感情中表現幼稚當心誤會
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
