今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演「血月」月全食天文現象。圖／台北市天文館提供
今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演「血月」月全食天文現象。圖／台北市天文館提供

本月3日是元宵節，氣象署預告在若天候許可，當日傍晚5時50分月亮東升後，即可見到「月出帶食」的過程，晚間7時至8時更可看到「暗紅色血月」的天文景象，命理師楊登嵙分享，依照民俗習慣，血月象徵不詳，也代表天地失調、磁場紊亂，若相信民俗的民眾，建議可待在室內，避免暴露戶外。

氣象署預估，從3月3日元宵節當天傍晚的5時50分月亮東升，各地皆可以見到「月出帶食」的月食過程，最精華的全食階段，落在晚間7時4分至8時3分，屆時將可以見到暗紅色的大滿月月面，時間約59分鐘。

命理師楊登嵙說，道教、佛教都認為「血月」是天地陰陽失調造成的，中國古代流傳「血月見，妖孽現」的說法，認為「血月」的出現代表著有重大事件發生，或是預示著災難的到來。

另外「月食」不同顏色，也有不同的民俗意義，唐代的開元占經中記載「月已蝕而青者，為憂；月已蝕而赤者，為兵；月已蝕而黃者，為財；月已蝕而白者，為喪；月已蝕而黑者，為水」。

楊登嵙說，按照習俗，「月食」發生之時，會產生陰陽磁場的混亂駁雜，古人認為將產生大災難，因此凡人的肉體之軀，不可直接暴露在血月之中，否則會招來厄運。

他認為，血月對古人而言，代表「天象之變」，視之為一種人世災禍的預兆，故月蝕之日，必大聲擊鼓，以求免災，今年「月食」發生的時間只有1個多小時，若相信古人民俗習慣的民眾，建議盡量待在屋內，若不得已在戶外，最好能到車內、樹下或騎樓下有遮蔽的地方，不要直接暴露在戶外。

