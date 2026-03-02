周四驚蟄遇天赦日磁場強大 命理師揭「黃金時段」預作準備

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
節氣「驚蟄」示意圖。本報資料照
節氣「驚蟄」示意圖。本報資料照

3月5日（四）是節氣「驚蟄」，巧逢2026年的第一個天赦日，堪稱「最強開運日」，命理師柯柏成說，驚蟄搭配天赦日下次要等到80年後，當天除了驚蟄打小人有天赦日升級版，更要加做一件事，對於赦免後新生得有「對應的現實行動」。

柯柏成指出，萬物經寒冬冰封，「驚蟄」到生命力在地下蠢蠢欲動要開始萌芽，今年驚蟄落在3月5日晚上9時58分43秒交節氣，特別的是巧遇第一個天赦日，而驚蟄搭配天赦日的好日子，下次要等到2106年整整80年後已是下世紀。

而搭驚蟄的天赦日只接「已動的因」，赦免效力因天地陽氣啟動而加強，新生契機獲赦免才能順暢，當天得加做一件「對應的現實行動」，該斷捨離就清理，該開始要有動作，如該放下就刪聯絡方式、該開始就投出申請、該聯絡就發封簡訊。

他表示，驚蟄逢天赦日核心在清理與和解，是拋下過去煩惱包袱，迎接全新生命動能的絕佳能量啟動點，尤其驚蟄當天上午7時至11時，此時陽氣生發，與驚蟄雷氣相應，也可準備特殊金紙與疏文至供奉玉皇大帝、關聖帝君、玄天上帝等廟宇，或在潔淨的戶外見天之處誠心懺悔求赦免，再祈求賜予財運、健康或機會。

此外，打小人求財開運也有升級版，可準備黃色紙片、紅紙跟一點黑芝麻或豆子，柯柏成說，黃紙上不寫人名，寫「一切財運阻礙」、「事業發展屏障」等在自家門口或垃圾桶上方，用舊拖鞋或鞋底拍打紙片，同時在心中堅定默念「春雷驚蟄，萬物復甦，打盡一切攔路虎，嚇退所有窮衰神，貴人現前，財運亨通！」

他也提醒，拍打後的黃色紙片，要與黑芝麻或豆子（象徵害蟲小人）一起用紅紙包住，之後扔進社區或公共區域的垃圾桶，千萬不要帶回家扔自家垃圾桶，才能在外面送走所有小人及阻礙，也才能為自己在新的一年招財，迎來嶄新的好運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

3月5日（四）是節氣「驚蟄」，巧逢2026年的第一個天赦日，堪稱「最強開運日」，命理師柯柏成說，驚蟄搭配天赦日下次要等到80年後，當天除了驚蟄打小人有天赦日升級版，更要加做一件事，對於赦免後新生得有「對應的現實行動」。

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

來到三月初，春天正式報到！這週老天爺的財庫大門偷偷為某些人敞開啦！這波春暖花開的氣場，直接把特定組合的財運推上最高點。不用羨慕別人含著金湯匙出生，這週只要你的血型加生肖對了，簡直是財神爺追著你餵飯吃！想知道自己是不是那個隨便走都能撿到錢、業績輕鬆達標的幸運兒嗎？快來看看本週財運大爆發的五大狠角色，沒上榜的記得趕緊抱緊他們的大腿，沾沾好財氣！

每日星座運勢／天蠍工作繁忙樂其中 表現的好時機

2026-03-02牡羊座短評：很普通的一天，適合放鬆的神經。【整體運★★★☆☆】今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千

水逆、日月食夾擊！ 命理師揭3月「能量大轉折」警告：切勿衝動投資

時序進入2026年3月，罕見的特殊星象即將接連報到。命理專家李靜唯指出，從2月底的水星逆行，一路到3月的日月食接力登場，這段期間被視為近年少見的「能量轉折期」。不僅象徵全球局勢可能步入動盪，人類的集體心理也將面臨考驗，更特別點名台灣需高度警戒海空領域的突發狀況。

不用爭取自然到手！2026丙午年天官星發威 4生肖事業運爆棚

紫微斗數老師姚本軍在臉書發文分析，2026年丙午年火氣外放，象徵舞台與曝光，「天官星」則代表制度與權威替人背書。關鍵不在於有沒有機會，而是「誰替你說話、以什麼名義被推上檯面」。對四大生肖而言，這一年事業發展重點不在主動爭取，而在形象管理、信任建立與權威對接。

每日星座運勢／水瓶提具建設的構想 工作獲得重用

2026-03-31牡羊座短評：能保持愉快的心態。【整體運★★★★☆】今天適合邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛慕之情。單身者的穿著打扮可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是

