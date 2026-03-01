水逆、日月食夾擊！ 命理師揭3月「能量大轉折」警告：切勿衝動投資

時序進入2026年3月，罕見的特殊星象即將接連報到。命理專家李靜唯指出，從2月底的水星逆行，一路到3月的日月食接力登場，這段期間被視為近年少見的「能量轉折期」。不僅象徵全球局勢可能步入動盪，人類的集體心理也將面臨考驗，更特別點名台灣需高度警戒海空領域的突發狀況。

李靜唯在臉書粉專發文分析，近期太陽與象徵混亂能量的「羅睺」形成特殊相位，宛如「被遮蔽的太陽」。在星象學中，這代表著權威與決策系統容易陷入混亂，並可能具體反映在國際政治的緊張局勢與突發事件增加。

此外，延續2月份的日食影響，3月初將迎來全影月食（俗稱血月）。日月食在占星學中常被視為「揭露與轉折」的關鍵時刻，意味著長久以來固化的權力結構、社會爭議或長期累積的隱患，都極有可能在這段期間浮上檯面。有命理觀點更將2026年形容為「數位與意識的戰場」，衝突不侷限於地緣政治，更擴及資訊戰、輿論對立與金融市場的震盪。

針對3月份的混亂能量，命理師特別點出中下旬的3個關鍵階段，提醒民眾多加留意：

3月14日前後： 突發事件的能量大幅升高，需特別留意交通安全與電子設備故障等問題。 3月18日前後： 判斷力容易受影響而出現決策失誤，應極力避免衝動投資或做出人生重大決定。 3月25日前後： 現實層面的壓力將具體浮現，過去未解決的問題，可能會在此時面臨制度面或法律面的嚴格檢驗。

針對台灣的局勢，部分占星解讀提醒，與天空、科技及海洋相關的議題將受到高度關注，台灣正處於國際外交的風口浪尖，必須對「海空領域」的突發意外與安全防護保持高度警戒。不過，專家也強調，占星學屬於象徵性的觀察，並非絕對的實際預言，面對自然環境變化仍應以科學預報為準。

面對整體偏向混亂與重整的3月，命理師建議大眾「宜觀望、少衝動」，盡量放慢生活步腳，避免過度擴張版圖或做出情緒性決策。隨著象徵療癒的金星進入雙魚座，在外環境劇烈變動之際，將重心拉回自身，保持冷靜與同理心，才是安然度過這波星象震盪期的不二法門。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。