每日星座運勢／水瓶提具建設的構想 工作獲得重用

2026-03-31

牡羊座

短評：能保持愉快的心態。

【整體運★★★★☆】

今天適合邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛慕之情。單身者的穿著打扮可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計劃發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。

【愛情運★★★★☆】

感情出現小麻煩，夫妻爭吵時得多站在對方的立場設想，才能讓彼此的感情維繫長久。

【事業運★★★★☆】

人緣不錯，長官關照，同事協助，讓你的工作進展順利，你也很有優越感。

【財富運★★★☆☆】

投資時，要小心高報酬的誘惑陷阱！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 鈦晶金

開運方位：正南方向

金牛座

短評：主動爭取才會看到希望。

【整體運★★★☆☆】

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。

【愛情運★★★★☆】

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

【事業運★★★☆☆】

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實，清閒反而會讓你無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 苔蘚綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：得到愛情的滋潤，人也顯得精神十足。

【整體運★★★☆☆】

情人對你百依百順，讓你有種幸福的滿足感，你也要多為對方付出哦。書到用時方恨少，工作上除了實戰經驗，理論基礎也不能差，雙管齊下才能讓難題更快、更好的妥善解決。

【愛情運★★★★☆】

桃花運佳，有異性主動示好，如果覺得不來電，就別去招惹對方，小心惹來麻煩！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，頗有一點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會變得快樂。

【財富運★★★☆☆】

情緒不佳會使你化身為散財童子，尤其是感情上的波動，更容易影響你對金錢的判斷力。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 辣椒紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：在工作上不可放入私情。

【整體運★★★★☆】

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬邦邦喔，否則會造成愛情運降溫！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

對財務評估精準的一天，眼光不錯，購物容易買到物美價廉的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：期待值不宜過高哦！

【整體運★★☆☆☆】

今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

【愛情運★★★☆☆】

對愛情顯得照顧不周，心思更多的是放在事業上，對錢財的規劃更有興趣。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

在投資上投機心不宜太重，小心被套牢哦。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 淺海藍

開運方位：西南方向

處女座

短評：不要畏懼困難，要勇敢向前。

【整體運★★★☆☆】

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

閒暇之時多與另一半互動，經過一番嬉戲打鬧會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。

【事業運★★☆☆☆】

多與經驗豐富的前輩交流，在他們的幫助下，工作危機才有可能化解。

【財富運★★★☆☆】

雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心夜路走多了會遇到鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 鈦晶金

開運方位：正南方向

天秤座

短評：失望時更不要丟掉希望。

【整體運★★☆☆☆】

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，慾望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

【愛情運★★☆☆☆】

借酒消愁愁更愁，內心感到苦悶可別用酒精來麻醉自己，多與另一半交心才好！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則！

【財富運★★★☆☆】

消費有衝動、善變、揮金如土的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 水鑽藍

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：決斷需要理性。

【整體運★★★★☆】

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

【愛情運★★★★☆】

愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 蘋果綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：愛心改變運勢。

【整體運★★★☆☆】

有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，但花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平淡，安排短程旅行可讓愛情升溫；單身者易在職場中結識新的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

工作積極性頗高，主動解決難題，令上司頗為欣賞，有機會接手自己感興趣的新工作。

【財富運★★☆☆☆】

用錢上忌諱的就是主觀成見。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 竹葉青

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：工作順利，財運不錯的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會與久未謀面的異性朋友相逢，言語投機，但對方卻不是戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

求職者難覓合適的工作，不如趁機多提升個人的能力比較好。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，投資者別盲目投資，可以選擇穩定性較好的投資項目。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 遠洋藍

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：靈感不斷的一天，值得期待更優異的表現。

【整體運★★★★★】

感情豐富，易有突發奇想。已婚者會得到另一半的支持與肯定，不妨多製造浪漫情境，共享從未有過的體驗。工作得心應手，容易因提出具建設性的構想而獲得重用。手氣佳，經過投注站時，不妨買一、兩注樂透，中獎機率高。

【愛情運★★★★☆】

與伴侶心意相通，就算嘴巴上不表達愛意，但實際行動時也會無意中透露出體貼來。

【事業運★★★★★】

企圖心旺盛的一日，對工作充滿鬥志與熱忱，適合多元化經營，有利身兼數職。

【財富運★★★★☆】

今天偏財上會有好兆頭，有小額金錢入帳的機會！可以小賭兩把試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 深茄紫

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：行動力較弱，比較懶散。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者面對愛情的來臨如不勇敢前行，極易錯過。財運方面機會不多，正財也還需繼續努力，不宜投機取巧，腳踏實地才能賺得踏實。工作上過於困難的任務讓你力不從心，請人幫忙不要覺得丟面子。

【愛情運★☆☆☆☆】

有桃花出現的跡象，但是，也容易太過急進而嚇跑桃花。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再檢查確認一番。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜買賣的一天，特別容易買到瑕疵品。投資上則易判斷失誤，有利保守觀望。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

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