每日星座運勢／天蠍工作越是有挑戰 越能激起興趣
2026-03-30
牡羊座
短評：平淡的日子，過得悠閒自在。
【整體運★★★☆☆】
工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。
【愛情運★★★☆☆】
有異性向你大獻殷勤，讓你很有滿足感，若還是單身，別錯過機會。
【事業運★★★☆☆】
要端正工作態度，雖然運勢平順，但只要趁熱打鐵，付出了就會獲得實質性的回報！
【財富運★★★☆☆】
易為財所苦，財運呈現劇烈波動的現象。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00pm 杜鵑粉
開運方位：西南方向
金牛座
短評：消費應該適可而止。
【整體運★★☆☆☆】
適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。
【愛情運★★★☆☆】
單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。
【事業運★★★☆☆】
會被惰性纏繞，明知道這樣不好，卻又不知從何改變。
【財富運★★☆☆☆】
莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-7:00am 艷棗紅
開運方位：正北方向
雙子座
短評：真實的你更可愛。
【整體運★☆☆☆☆】
在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭穿老底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收獲；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業運很差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！
【財富運★★★☆☆】
處理小財手法穩健，然而有過度保守的傾向喔！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00am 祖母綠
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：逃避並非是解決問題的好辦法。
【整體運★★★☆☆】
今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。
【愛情運★★★☆☆】
桃花漸開，只要能及時釋放想要好好戀愛的信號，就有機會吸引到同頻的異性關注。
【事業運★★★☆☆】
工作方面顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。
【財富運★★☆☆☆】
外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事急不得喔！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-4:00pm 玉米黃
開運方位：正西方向
獅子座
短評：平凡也是一種幸福。
【整體運★★★★☆】
工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。
【愛情運★★★★☆】
別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。
【事業運★★★★☆】
有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，要好好把握！
【財富運★★★☆☆】
為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-4:00pm 金桔綠
開運方位：東南方向
處女座
短評：事務繁多，應合理安排時間。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人為工作而奔忙，但能得到對方的體貼與關懷，讓你感受到甜蜜與溫馨。財運較穩定，不過對待理財有點心不在焉，小心遺失錢財。感覺神經繃得太緊時，做做健身操，可有效調節神經系統。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會遇到理想情人，適合表白，但不要有太多的顧慮，以免錯過良緣。
【事業運★★☆☆☆】
今天與老年人特別有緣，工作上遇到困惑，不妨找他們聊一聊，會茅塞頓開。
【財富運★★★☆☆】
暗財運顯得薄弱多了，想要私底下輕輕鬆鬆就能有額外的收入，不大容易。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-9:00am 湖水綠
開運方位：西北方向
天秤座
短評：保持樂觀，運勢漸好。
【整體運★★★★☆】
從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人感情升溫，感覺像是回到了熱戀時期，心靈層面也有很多共鳴。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，今日適合執行研究、分析、推理等相關工作，適合一個人靜靜地思考。
【財富運★★★★☆】
有吃小虧、佔大便宜的機運。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-7:00pm 青金石藍
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：越有挑戰，越能激起你的興趣。
【整體運★★★★★】
投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的景象。
【事業運★★★★★】
事業運頗旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多瑣碎小事也難不倒你。
【財富運★★★★☆】
財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別的順心，對商務、業務、開發工作者影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00am 香檳金
開運方位：西南方向
射手座
短評：要學會釋放發洩不良的情緒。
【整體運★★☆☆☆】
總感覺不安，究竟什麼原因讓你感覺不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使想要去做好，但做出來的效果總不盡人意；父母的嘮叨讓原本鬱悶的心情更加容易發脾氣。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人應多與戀人互動，感情才能有更好的進展；單身者眼光別太高。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，雖然恨忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。
【財富運★★☆☆☆】
游手好閒者，要賺錢困難重重。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00pm 玉髓紅
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。
【整體運★★★☆☆】
左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。
【愛情運★★★☆☆】
顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。
【事業運★★★☆☆】
思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。
【財富運★★★★☆】
有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00pm 碧空藍
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：保持高度機警的精神。
【整體運★★★★☆】
太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。
【愛情運★★★☆☆】
適合與伴侶吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一番，在伴侶面前展現你的魅力吧！
【事業運★★★★☆】
在本分工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。
【財富運★★★☆☆】
進財可觀，適合存錢的好日子，有閒錢就拿去儲蓄吧，切莫貪圖一時爽快而亂花錢。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-8:00pm 寶石藍
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：遇事別著急，辦法總比困難多。
【整體運★★☆☆☆】
戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。
【愛情運★★☆☆☆】
容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。
【事業運★★★☆☆】
很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。
【財富運★★☆☆☆】
少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00am 蕃茄紅
開運方位：東北方向
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