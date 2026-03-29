每日星座運勢／摩羯有風度助好運氣 工作循序漸進

2026-03-29

牡羊座

短評：安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

【整體運★★★☆☆】

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

【愛情運★★★★☆】

桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。

【財富運★★☆☆☆】

容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 臘梅白

開運方位：西南方向

金牛座

短評：藉助外力推動，才更能把握好愛情。

【整體運★★★★☆】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。

【事業運★★★★★】

頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！

【財富運★★★★☆】

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 睡蓮紫

開運方位：東南方向

雙子座

短評：有話就大膽表達。

【整體運★★★☆☆】

愛情運普通，情侶間肉麻的話不要羞於出口，這有助調劑感情；擁有自己部落格或網站的朋友會有意外收穫哦！買一幅清新自然的裝飾畫掛在臥室裡，有不錯的開運功效。

【愛情運★★★☆☆】

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；熱戀中的人多與戀人約會，感受浪漫。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，假日適合與家人在一起共享天倫之樂，與長輩談心會讓你有不少收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

短線投資要見好就收，快進快出，拖久恐生變。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 睡蓮紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：做事順心愉快，整天都有好心情。

【整體運★★★★☆】

愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

【愛情運★★★☆☆】

不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。

【事業運★★★★☆】

情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。

【財富運★★★★☆】

果決者可抓住時機，減少錢財的損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 遠洋藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

【整體運★★★☆☆】

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多與異性接觸的機會，有利交友、戀愛；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

【事業運★★★☆☆】

需要細心處理的事不少，應耐著性子，一件件處理，心急很容易出錯唷！

【財富運★★★☆☆】

財運一般，別讓你的壞情緒影響了客戶，繼而影響了你的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 薔薇粉

開運方位：東南方向

處女座

短評：運勢上揚，各方面表現都很不錯。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。

【事業運★★★★★】

精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。

【財富運★★★★☆】

適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 朝霞紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：魅力散發，與異性特別有緣。

【整體運★★★★★】

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

【愛情運★★★★☆】

另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。

【事業運★★★★★】

自信十足，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 可可棕

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：忠言逆耳利於行。

【整體運★★★☆☆】

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是占有慾太強會有不少問題。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！

【事業運★★★☆☆】

事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。

【財富運★★☆☆☆】

小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 琉璃銀

開運方位：正西方向

射手座

短評：被愛包圍。

【整體運★★★★☆】

今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。

【愛情運★★★★★】

愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。

【財富運★★★☆☆】

有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：心情愉悅，好運降臨。

【整體運★★★★☆】

有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。

【愛情運★★★★☆】

已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！

【事業運★★★☆☆】

平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。

【財富運★★★☆☆】

在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 石榴紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：成由節儉破由奢。

【整體運★★★☆☆】

曖昧不明的關係終於在今天明朗，但是雙方的性格不是很合適，因而喜悅之中暗藏陰影；今天加班，像跑馬拉松一樣疲倦，不如回家好好休息；金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

【愛情運★★★★☆】

與另一半的相處甜蜜，兩人的感情有了進一步發展；單身者有機會尋到合適的對象。

【事業運★★★☆☆】

做事很有效率，容易找到有效而快捷的辦事方法，別忘了與大家一起分享喔！

【財富運★★★☆☆】

喜歡玩金錢遊戲的冒險一族變得有點猶豫，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘭花紫

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

【整體運★★★☆☆】

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

【愛情運★★★☆☆】

記得將你的細心用在另一半身上，不要只是顧著工作而忽略了最親密的人喔！

【事業運★★★☆☆】

心情會有一些起起伏伏，應平靜心情，讓自己維持積極的心態去生活。

【財富運★★★★☆】

正財運一如既往的穩定，偏財運方面小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 和闐玉白

開運方位：正西方向

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