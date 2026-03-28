每日星座運勢／雙魚多多用心去發現 處處隱藏商機
2026-03-28
牡羊座
短評：賺多少不重要，留多少才重要。
【整體運★★★★☆】
今天重點不是能賺多少錢，而是能留下多少，只有當賺的錢能留住才能成為你的資產；兩人關係一旦確定下來，就別怕人知道，能得到大家認可會讓他安心不少；今天要特別注意心臟，別做刺激性運動，情緒也不宜有太大波動。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。
【事業運★★★★☆】
別讓自己太閒，多利用時間進修或是接觸一些新鮮事物，會很有收穫！
【財富運★★★★☆】
如果你積蓄豐厚，可以擴大投資，錢滾錢能讓你更快獲利。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00am 碧空藍
開運方位：西北方向
金牛座
短評：遇到事情和困難能得到有效的解決。
【整體運★★★★☆】
戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結合作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。
【愛情運★★★☆☆】
有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！
【事業運★★★★☆】
幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！
【財富運★★★★☆】
幸運快樂的一天，運氣真的還不錯，金錢方面易有喜訊！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-5:00pm 脆梅青
開運方位：正北方向
雙子座
短評：過多的語言反而會使感情顯得蒼白。
【整體運★★★★☆】
給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢，能幫就幫，但如果自己手頭沒錢的話，也就別撐面子了，省得轉身還要找別人借。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛機會相對較少，可將重心多放在興趣及自我實現上，享受充實的單身日。
【事業運★★★☆☆】
遇到高興的事也不要過度興奮，高興過頭很容易變得急躁易怒，這會給你帶來不少麻煩。
【財富運★★★★★】
動腦生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後獲益匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：1:00-2:00pm 萊姆黃
開運方位：西北方向
巨蟹座
短評：休閒娛樂，放鬆身心。
【整體運★★★★☆】
愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。
【愛情運★★★★☆】
在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！
【事業運★★★★☆】
運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。
【財富運★★★☆☆】
對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-9:00pm 金桔綠
開運方位：東北方向
獅子座
短評：好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。
【整體運★★★☆☆】
平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。
【愛情運★★★☆☆】
四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！
【事業運★★★☆☆】
適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。
【財富運★★☆☆☆】
小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00pm 桐花白
開運方位：西北方向
處女座
短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。
【整體運★★★☆☆】
感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。
【愛情運★★☆☆☆】
因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！
【事業運★★★☆☆】
別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！
【財富運★★★☆☆】
投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00pm 夕陽橙
開運方位：西北方向
天秤座
短評：心情不錯，適合與朋友談心。
【整體運★★★★☆】
運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。
【愛情運★★★★☆】
愛情甜蜜，彼此都能為對方付出；單身者別太注重麵包，愛情需要一點感性。
【事業運★★★★☆】
衝勁十足，很快就能超越同伴，實力真是不可小覷。志在必得，易無往不利。
【財富運★★★☆☆】
生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00pm 湖水綠
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：財務糾紛多，多留意金錢往來。
【整體運★★★☆☆】
今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。
【事業運★★★☆☆】
遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。
【財富運★☆☆☆☆】
誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-8:00am 臘梅白
開運方位：西南方向
射手座
短評：口才極佳。
【整體運★★★★☆】
今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。
【愛情運★★★☆☆】
與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！
【事業運★★★☆☆】
有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！
【財富運★★★★☆】
正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00am 碧空藍
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：易於滿足更容易體會到幸福。
【整體運★★★★☆】
感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。
【愛情運★★★★☆】
感情運不錯，多能心想事成。適宜談婚論嫁，有結婚念頭的人可好好籌劃一番。
【事業運★★★☆☆】
總括來說，今天的運勢還不錯，思想活躍，注意抓住瞬間靈感會讓你收穫豐碩喔！
【財富運★★★★☆】
成功的公關可為你贏得一筆可觀的收入。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00am 珊瑚橙
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。
【整體運★★★☆☆】
體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。
【愛情運★★★☆☆】
與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起不愉快，讓原本是輕鬆的約會變得緊張。
【事業運★★★☆☆】
閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。
【財富運★★★☆☆】
採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00am 可可棕
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：處處隱藏商機，多用心去發現。
【整體運★★★★☆】
今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。
【愛情運★★★☆☆】
單身者可享受獨處的快樂；戀愛中的人多關心對方，噓寒問暖一番，對方大為感動。
【事業運★★★☆☆】
運勢普通，無需急於向前衝，只要按照先前的計劃按部進行，就能看到新的契機！
【財富運★★★★☆】
能正確對待錢財者，財源廣進；花錢不節省者，經濟緊缺。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-8:00pm 玳瑁棕
開運方位：正西方向
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