每日星座運勢／摩羯溝通要謹言慎行 不要一意孤行

2026-03-25

牡羊座

短評：運勢雖然一般，但很容易滿足。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

【愛情運★★★☆☆】

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 碧空藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：心情愉快，做起事來幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

今天工作起來特別愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是很穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析，才能做出正確的判斷。

【愛情運★★☆☆☆】

容易疑神疑鬼的一天，懷疑對方在外面亂放電而產生摩擦。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，外來助力很強，適合扮演輔佐的角色，對外接觸、談合作能獲得佳音。

【財富運★★★☆☆】

想投資？應多聽聽親友意見。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：刻意追求表現，效果反而不好。

【整體運★★★☆☆】

他人託付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄更糟。工作上有小障礙，別一昧地向前衝，宜多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有短暫的姻緣運，但多屬於「鏡花水月」，要想發展一段情緣，還需耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

今日宜放下身段，在遇到難題時，別自視過高，虛心向長輩請教才能更好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：精神良好，活力充沛。

【整體運★★★★★】

今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，不過獲得解答後理解力加深。戀愛中的人渴望得到戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！

【愛情運★★★★☆】

單身者夢寐以求的戀愛可望降臨，易產生心動、浪漫的感覺；有伴侶者易感甜蜜。

【事業運★★★★☆】

面對機會和挑戰時，可別猶豫不決，你的對手正等著乘虛而入呢！

【財富運★★★★☆】

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆地犒賞自己，享受一番！財富的獲得，需要費點腦力與心力。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 淺海藍

開運方位：西南方向

獅子座

短評：愛情和婚姻可看成是獨立事件。

【整體運★★★☆☆】

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

【愛情運★★★☆☆】

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

【事業運★★★★☆】

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

【財富運★★★☆☆】

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 寶石藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：別輕易愛，愛了就別輕易放手。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

【愛情運★★☆☆☆】

憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。

【事業運★★★★☆】

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

【財富運★★★☆☆】

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 深茄紫

開運方位：正東方向

天秤座

短評：勿受他人影響。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

【財富運★★★☆☆】

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 湖水綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：愉快的一天。

【整體運★★★★☆】

即使你沒有時間，但彼此的心靈相通能讓你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得哦；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將會特別容易引人注目。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心則易失誤！

【財富運★★★☆☆】

要多克制自己的購物慾望，以免財務陷入困境！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 翡翠綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

【事業運★★★☆☆】

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

【財富運★★★☆☆】

財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 遠洋藍

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：管理好情緒，留意身心健康。

【整體運★☆☆☆☆】

今天沒有什麼心情理財，身體不舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

【愛情運★★★☆☆】

心情不好時，千萬別把壞脾氣發洩在情人身上，小心對方受不了你而躲著你唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，問題特別多，是個壓力重重的一天，尤其是對上司溝通時要謹言慎行，不要一意孤行，聽話點問題就少一點。

【財富運★☆☆☆☆】

精神壓力大，財運不顯，莫任意胡為，否則財務破洞會不斷加大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘋果綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

【整體運★★☆☆☆】

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

【財富運★★☆☆☆】

多留心錢財往來，易有糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 翡翠綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

【整體運★★★★☆】

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

【愛情運★★★★☆】

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，若固執己見則會讓對方生氣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通、連繫一番。

【財富運★★★☆☆】

錢財不可露白，小心惹禍上身。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 湖水綠

開運方位：正南方向

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