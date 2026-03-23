每日星座運勢／巨蟹工作須協調配合 會讓上司改觀

2026-03-23

牡羊座

短評：別把事情想得太糟糕。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物效果還會更明顯；與合作夥伴默契十足，交流互助的機會增多；工作上特別積極，但機遇未到，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

走桃花運！單身者有機會接到異性朋友的邀約，戀愛機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可以多運用邏輯推理來提升工作績效。

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門玩樂一番，反正都要花錢嘛，花在自己身上不是更好！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 可可棕

開運方位：東北方向

金牛座

短評：應避免和對手直接硬拚。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

【事業運★★★☆☆】

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

【財富運★★☆☆☆】

購物應透過正規管道，勿貪圖便宜，小心花大錢買回無用的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 雪花銀

開運方位：東南方向

雙子座

短評：運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。

【整體運★★★★☆】

愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧！有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下也能夠營造出快樂的氣氛。

【事業運★★★★☆】

適合與人合作，各自發揮優勢，彌補彼此的不足，可達到一加一大於二的效果，並能輕鬆且有效率的完成工作內容。

【財富運★★★★☆】

正財收入豐厚，生意人有機會與財力雄厚的人合作，獲利機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：領悟力強，學習、看書效果都不錯。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

【愛情運★★★☆☆】

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦…等等。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 芥末黃

開運方位：正東方向

獅子座

短評：今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧、耍性子，單身者專心工作會更好。

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。

【財富運★★★☆☆】

賺錢會辛苦一點，必須辛勤的耕耘才有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

處女座

短評：賺錢動力不足。

【整體運★★☆☆☆】

財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人易因錢財而爭吵，小心感情出現變數；單身者想戀愛，易把錢財花在異性身上。

【事業運★★★☆☆】

工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展。

【財富運★★☆☆☆】

沉迷吃喝玩樂或賭博遊戲，小心辛苦賺來的財富，轉眼流失。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 祖母綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：所得結果比預期來得要好。

【整體運★★★★★】

與配偶的感情相當和諧，懂得利用節目來增進雙方的感情；投資運優，只要稍微投入心思，就能在投資市場上大獲豐收；工作上處理事情乾淨俐落，尤其在客戶投訴這塊，能做到讓客戶和公司皆大滿意。

【愛情運★★★☆☆】

今日跟伴侶互動溝通時，說話一定要三思，不經大腦、收不住嘴易說錯話。

【事業運★★★★☆】

今天極有可能需要處理對你來說是零經驗的事務，應虛心請教有經驗的同事。

【財富運★★★★★】

辛苦耕耘日，先付出才能創造賺錢的機會。投資者可以採取多元化的投資方式來降低風險，可以勇敢的小賭一場！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 深茄紫

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：在創新中發現新機會。

【整體運★★★☆☆】

工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。

【愛情運★★★★☆】

單身者因朋友引薦而與心靈契合的異性結緣，感情進展較快；已婚者應注意製造生活情趣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人口實。

【財富運★★★☆☆】

對金錢的敏銳度變弱，不宜大筆投資。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 蕃茄紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

【整體運★★★★☆】

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

【愛情運★★★★☆】

今天你信心百倍，牢牢握住那根心繩，對方似乎早已被你捧在手心之中。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

【事業運★★☆☆☆】

對工作產生一定的抗拒情緒，稍有不順便脾氣暴躁；應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

【財富運★★★★☆】

今天你無意間的小額投資，會帶給你意想不到的收穫，不過一定要記得分散資金，而且不能下大注喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 芥末黃

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：小心言語過激惹來糾紛。

【整體運★★☆☆☆】

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

【愛情運★☆☆☆☆】

對愛情信心不足，動力不強，有桃花主動靠近也會產生退縮心理。

【事業運★★☆☆☆】

顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。

【財富運★★☆☆☆】

外出少帶錢，以免為錢傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 水晶紫

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：有受束縛的感覺，心境應平和些。

【整體運★☆☆☆☆】

對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★☆☆☆】

對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人但卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★☆☆☆】

喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：容易因金錢煩惱的一天。

【整體運★★☆☆☆】

不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的愛要用言語和行動表達出來，你的誠意會令對方很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

偶爾聽取他人的意見，對你往後的工作才會有幫助。

【財富運★★☆☆☆】

頻頻轉變賺錢方式，略顯欠缺長期眼光。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 石榴紅

開運方位：東南方向

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