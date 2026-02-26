水星逆行！這星座超有感 命理師：3C故障、行程延誤通通來

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
今（26）日迎來2026年第一次水星逆行，感性、重直覺的雙魚座超有感！示意圖。圖／AI生成

今（26）日迎來2026年第一次水星逆行，感性、重直覺的雙魚座超有感！塔羅牌老師艾菲爾在臉書提醒，這波水逆將一路持續至3月20日水星恢復順行。在他看來，當掌管邏輯、溝通與契約的「水星」，進入邊界感較模糊的雙魚座，不只常見的3C故障、行程延誤會增加，雙魚座的朋友更可能出現情緒放大、誤解頻傳的狀況。

艾菲爾分析，此次水逆可能帶來四大影響，包括心智容易打結、溝通出現「說者無心、聽者有意」的誤會；舊情舊事被翻出，情緒波動加劇；通訊設備或訊息傳遞出錯；界線感變得模糊，容易做出不切實際的承諾。他也提醒大家，可同時參考太陽與上升星座，「太陽為主，上升為輔」。針對十二星座，他並提出各自的「自保指南」：

白羊座

可能因睡眠品質不佳或夢境干擾情緒，白天處事顯得急躁。建議睡前噴灑薰衣草、關閉電子設備，練習靜心呼吸。

金牛座

社交圈容易出現傳聞或資訊漏接。出門前可確認重要通知，並隨身攜帶象徵開運的紅色紙片。

雙子座

工作溝通易出現落差，目標變得模糊。重要事項務必「白紙黑字」確認，或錄音備查。

巨蟹座

出國、旅行與法律相關事務可能反覆變動。出門前三次確認證件與票券，避免烏龍。

獅子座

財務往來需謹慎，可能出現帳務疏漏。建議每天記帳核對，在錢包放小鈴鐺象徵「警示」與「喚醒財氣」。

處女座

伴侶或合作關係易翻舊帳，溝通卡關。談話前先讓情緒沉澱，提醒自己「不帶偏見」。

天秤座

職場細節容易出錯，健康老毛病可能復發。可透過整理環境與調整作息來穩定節奏。

天蠍座

創意停滯、戀情溝通受阻，對對方想法產生疑慮。可透過配戴黑曜石或深色水晶，提醒自己保持理性。

射手座

家庭內部溝通較緊繃，家中設備可能出狀況。建議營造安定氛圍，減少外界干擾。

摩羯座

短程通勤易遇塞車或交通工具故障。出門預留緩衝時間，降低焦躁感。

水瓶座

容易出現情緒性消費或財務焦慮。購物前三分鐘冷靜思考「真的需要嗎？」

雙魚座

身為水逆重點星座，自我認同可能動搖，容易疲憊或詞不達意。可透過海鹽淨化、穿著淺色衣物穩定心緒。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

