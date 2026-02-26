21世紀僅3次…元宵節巧碰月全食！民俗專家：孕婦嬰童別晚歸
今年3月3日元宵節剛好與「月全食」重合，民俗專家柯柏成提醒，在民俗上月全食代表日月失明、陰陽不調，懷孕的婦女或嬰童不適合在室外待到深夜，此外也建議找「臨水夫人」相關的寺廟進行祈福。
2026年3月3日元宵佳節傍晚，約17時50分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為19時4分至20時3分的月面全食階段。台北天文氣象站主任蔡禹明指出，本次月食發生時月亮位於東方天空，建議民眾選擇東方地平、較無地物遮掩之處觀賞。
民俗專家柯柏成在臉書發文，表示月全食在民俗上稱為「血月」，與元宵節時間巧妙重合，下次要等到2072年了，而上次重合是2007年，21世紀僅有三次天文曆法的巧合。
柯柏成提到，古代來說，血月常被影射為日月失明與陰陽不調，道家講求陰陽平衡，因此過多過少都不好，就算我們現代人知道血月是天文學的規律，但還是建議「懷孕婦女與嬰童」不要在戶外待到半夜，即使要逛元宵節燈會，也不要到半夜才回家。
元宵節不僅是天官大帝的聖誕，更是臨水夫人陳靖姑的聖誕，她是婦女兒童的保護神，能夠保佑孕婦順利生產並保護兒童健康平安，與「海上保護神」媽祖齊名，被稱為「陸上保護神」。柯柏成指出，鑒於本次元宵節很特殊，建議家裡的孕婦或嬰童去相關寺廟祈福、求平安。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
