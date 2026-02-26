12星座女「喜歡怎樣特質的人」 雙魚喜歡撒嬌弟弟、魔羯需要有野心

對女性而言，每個人的星座都可能暗示她們的命定伴侶類型。不同星座的女性，會被不同特質的男性吸引，這些男性能帶來幸福與支持，成為生活中的依靠。日本網站「占TV」整理12星座女性最容易被吸引、能引導她們走向幸福未來的男性特質，讓你看看自己理想伴侶的樣貌。

牡羊座：活潑開朗、像少年般的男性

牡羊座女性最容易被那種活潑、無邪且充滿朝氣的男性吸引。他們就像永遠長不大的少年，熱愛新鮮事物和樂趣，即便年紀增長，也保持純真與熱情。喜歡運動與戶外活動的他們，總能帶動女性的笑容，和他們相處時，心情自然輕鬆愉快。

金牛座：穩重溫和、氣質優雅的男性

金牛座女性的理想伴侶，是性格溫和、落落大方、舉止有品的男性。他們對生活細節講究，喜歡高品質的事物，並堅持自己的步調與原則。踏實努力、沉穩可靠，和他在一起，會讓人感到安全與安心。

雙子座：幽默風趣、話題多元的男性

雙子座女性適合能帶來趣味與活力的男性，他們話題豐富、幽默有趣，是氣氛的帶動者。對時下流行與各種新知都很敏銳，也喜歡旅行，會帶伴侶探索各種新鮮的景點和活動，讓日常生活充滿歡笑與驚喜。

巨蟹座：照顧周到、家庭感強的男性

巨蟹座女性會被家庭觀念強、照顧細心的男性吸引。他們像「溫暖的守護者」，不容許傷害家人與愛的人。雖然對敵人很強硬，但對伴侶與家人來說，是最可靠的支持，家務與育兒也願意分擔，能讓女性感到依靠。

獅子座：耀眼出眾、充滿魅力的男性

獅子座女性最容易被自信、張揚、像英雄般的男性吸引。他們追求自我風格，不盲目隨從他人，喜歡亮眼的穿著與生活方式。與這樣的人在一起，女性會受到激勵，生活中充滿勇氣與動力。

處女座：細心體貼、默默付出的男性

處女座女性的理想伴侶，是低調卻貼心的人，像執事般照顧生活細節。他們不張揚，默默提供支持，細膩地關心伴侶所需。個性安靜、整潔，有耐心傾聽，使女性感到穩定與被照顧。

天秤座：社交能力佳、品味優雅的男性

天秤座女性最適合外向、懂得社交且具品味的男性。他們平衡感強，不過於低調或浮誇，待人親切、廣受歡迎。對伴侶不會過度依賴，尊重彼此的交友與生活圈，能建立成熟、自主的戀愛關係。

天蠍座：神秘深情、專一的男性

天蠍座女性的幸福伴侶，是神秘且守秘密的人。他們充滿魅力，讓人忍不住關注，只有對自己心愛的人才會打開心房。一旦彼此信任，關係會非常深厚且專一，帶來濃密而專注的愛情。

射手座：自由奔放、勇於挑戰的男性

射手座女性的理想對象，是行動力強、熱愛挑戰的男性。他們喜歡旅行、探索未知，也享受非日常的體驗。勇於面對各種困難，能激勵女性保持積極心態，生活中充滿冒險與樂趣。

魔羯座：有能力、有野心的男性

魔羯座女性最適合能幹、有野心且具領導力的男性。他們穩健計畫、實事求是，不只靠熱情帶動人心，而是靠踏實的能力贏得信任。努力追求目標的姿態，給人可靠感，令人安心。

水瓶座：獨特前衛、敢於創新的男性

水瓶座女性的理想中的另一半，是思想前衛、充滿創意、敢於突破傳統的人。他們相信自己的判斷，不受外界影響，必要時會勇於改變規則。與這樣的人相處，能互相激發成長，不停向前。

雙魚座：溫柔可愛、體貼的男性

雙魚座女性最容易被溫柔、療癒、可愛的男性吸引。他們擅長撒嬌，坦率表達情感，也懂得回應伴侶的付出。與這樣的人相處，女性會感到心滿意足，享受專屬兩人的甜蜜時光。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。