華納競標戰重大轉折！不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購

北市醫美診所槍擊 明仁會槍手犯案動機曝、北檢聲押禁見

逆境不怕！3星座能拿回人生主控權...水瓶果斷離開、他力挽狂瀾

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amadna老師在節目中分享3個能拿回人生主控權的星座。圖／AI生成
星座專家Amadna老師在節目中分享3個能拿回人生主控權的星座。圖／AI生成

漫漫人生路中，難免磨難與挫折，如果能以平靜的方式面對並解決，勢必能在其中獲得成長。星座專家Amadna老師在節目《命運好好玩》中分享3個能拿回人生主控權的星座，請參考太陽、水星、火星、上升星座。

TOP3 水瓶座／果斷抽離 重新開始

許多人遇到挫折時，不敢離開失控的環境，怕會影響到安定的生活，但水瓶座不同，他只要下定決心，身處任何環境都會果斷離開，此特質讓他能掌握自己人生的節奏，重新拿回人生主動權。

TOP2 天蠍座／浴火鳳凰 涅槃重生

天蠍座的人生不可能一帆風順，總是載浮載沉，但他的韌性非常強，只要打不死他的事情，都會盡力去力挽狂瀾，將人生拉回自己原本的道路上，就像鳳凰一樣涅槃重生。

TOP1 摩羯座／默默努力 重寫命運

摩羯座非常能吃苦、抗壓性非常強，他會規畫好未來幾年的人生軌跡，不喜歡計畫失控，當他認為人生偏離道路後，會默默地扛起責任、低調處理，只要有目標在總是會握好自己的方向盤。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

