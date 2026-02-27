聽新聞
0:00 / 0:00
逆境不怕！3星座能拿回人生主控權...水瓶果斷離開、他力挽狂瀾
漫漫人生路中，難免磨難與挫折，如果能以平靜的方式面對並解決，勢必能在其中獲得成長。星座專家Amadna老師在節目《命運好好玩》中分享3個能拿回人生主控權的星座，請參考太陽、水星、火星、上升星座。
TOP3 水瓶座／果斷抽離 重新開始
許多人遇到挫折時，不敢離開失控的環境，怕會影響到安定的生活，但水瓶座不同，他只要下定決心，身處任何環境都會果斷離開，此特質讓他能掌握自己人生的節奏，重新拿回人生主動權。
TOP2 天蠍座／浴火鳳凰 涅槃重生
天蠍座的人生不可能一帆風順，總是載浮載沉，但他的韌性非常強，只要打不死他的事情，都會盡力去力挽狂瀾，將人生拉回自己原本的道路上，就像鳳凰一樣涅槃重生。
TOP1 摩羯座／默默努力 重寫命運
摩羯座非常能吃苦、抗壓性非常強，他會規畫好未來幾年的人生軌跡，不喜歡計畫失控，當他認為人生偏離道路後，會默默地扛起責任、低調處理，只要有目標在總是會握好自己的方向盤。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。