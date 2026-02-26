人氣王！3星座人見人愛花見花開...獅子大方包容、他替人著想
每個人都有獨特的個性與專長，有的人生來就獨具魅力、特別招人喜愛。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個人見人愛、花見花開的星座，快來看看他們有什麼獨特的魅力吧！請參考太陽、上升、金星、11宮星座。
TOP3 獅子座／熱情大方 人群焦點
獅子座本來就是喜歡發光發熱的星座，遇到什麼事情都能用正向的觀點取解讀、對待他人大方包容、以熱忱的態度應對，大家自然很喜歡這種熱情且熱衷助人的人。
TOP2 雙魚座／容易讓人 卸下心防
雙魚座時常在為人著想，此特質是他的天性，如果對方不領情也不會過於內耗，總是對他人付出容易使人卸下心防，無論是談戀愛或交朋友都很合適。
TOP1 天秤座／跟他相處 非常舒服
天秤座總是帶著溫度與人相處，會先去撒糖給別人、再去挖掘他的真心話是什麼，以帶有善意的方式對待他人需求，讓人感覺非常地舒服。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。