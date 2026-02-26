人氣王！3星座人見人愛花見花開...獅子大方包容、他替人著想

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個人見人愛、花見花開的星座。圖／AI生成

每個人都有獨特的個性與專長，有的人生來就獨具魅力、特別招人喜愛。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個人見人愛、花見花開的星座，快來看看他們有什麼獨特的魅力吧！請參考太陽、上升、金星、11宮星座。

TOP3 獅子座／熱情大方 人群焦點

獅子座本來就是喜歡發光發熱的星座，遇到什麼事情都能用正向的觀點取解讀、對待他人大方包容、以熱忱的態度應對，大家自然很喜歡這種熱情且熱衷助人的人。

TOP2 雙魚座／容易讓人 卸下心防

雙魚座時常在為人著想，此特質是他的天性，如果對方不領情也不會過於內耗，總是對他人付出容易使人卸下心防，無論是談戀愛或交朋友都很合適。

TOP1 天秤座／跟他相處 非常舒服

天秤座總是帶著溫度與人相處，會先去撒糖給別人、再去挖掘他的真心話是什麼，以帶有善意的方式對待他人需求，讓人感覺非常地舒服。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

