2026生肖運勢解析（上）／鼠馬保持平常心、2動物有血光之災

農曆年後，12生肖在今年的運勢會如何發展呢？命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，針對生肖鼠、牛、兔、龍、馬、猴的運勢進行解析，快來看看你今年的運勢到底好不好吧！

生肖鼠／壓力山大 容易破財

今年屬鼠的人因為正沖太歲，今年容易感覺到壓力，特別煩躁、不安與焦慮，會很想改變現狀、突破重圍，但事業上還是容易遇到不公平、受不了的事情，易失去耐心。

建議無論遇到什麼不公平的事情，都要用平常心來對待，時刻提醒自己正沖太歲遇到不好事是正常的，通過轉念來使情緒平穩。此外也不可衝動行事，不要急著換工作、亂花錢。

屬鼠的人會迎來「大耗星」，代表容易有破財的問題，今年要韜光養晦多學習，保持平穩的態度，才會過得更開心。

因「病符星」到來，今年也要留意健康問題，如果覺得自己抵抗力不好、有慢性病問題，要特別小心，今年對你來說是很大的考驗，除了安太歲外更要事事保持耐心。

生肖牛／容易掉東西 有豬隊友

今年「小耗星」入座，代表生活上容易出現壞掉的事物需要修理，也易出現忘東忘西、造成錢財損失的情形，今年必須保持頭腦清楚的狀態，例如做事情都要寫在筆記本上，以免忘記、出國遊玩也要保管好個人東西，以免遺失。

近年來屬牛的人非常疲憊，不僅要處理自己的事，更要一直花時間處理別人的事，今年更會遇到「豬隊友」，建議可以多去做公益，以累積福德，在運勢上會更加分。

今年馬年因為「害太歲」的緣故，也推薦牛去安太歲，也可以多聽女性長輩的意見行事，會幫助到你，不要覺得煩，多聽他人建議反而能幫助你化解危機。

生肖兔／小劇場多 請明哲保身

屬兔的人今年內心的小劇場會特別多，很容易太在意他人的一言一行，導致自己內耗，最終很多事情都停滯不前，建議保持清淨心，不要把事情想太複雜、不要跳進紛擾中，「明哲保身」才是處事之道，如果能保持單純之心並重視家庭，你的事業、感情與財運都會走上正軌。

今年有一顆「太陰星」入座，代表女不利男，屬兔的女性如果想結婚生子，可以多多把握，如果過了年紀也能去參加別人的喜慶之事，能夠增添好運；屬兔的男性要懂得潔身自愛，不要以為天上掉下的禮物都能接受。此外，馬年屬兔的人「偏沖太歲」，也要記得去安太歲。

生肖龍／非常勞碌 注意血光災

屬龍的人今年會比較「勞碌」，可能是事業、家庭、金錢帶給你壓力，讓你覺得很累很煩燥，建議先弄清楚事情的根本問題在哪、針對問題解決，只要肯去面對，就能處理圓滿。

今年會迎來「解神星」與「八座星」，很多人會面臨到工作轉型的問題，只要努力去解決問題，最終還是會圓滿的，雖然過程會非常疲憊，但也會讓你有所成長。

2026年屬龍的人有血光之災，容易出現舊疾復發等毛病，如果身體上不舒服也不要太逞強，要趕快去看醫師，建議通過捐血來化解。

生肖馬／別衝動轉職 當心口角

屬馬的人今年「坐太歲」，所謂[「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，今年一定要保持積極努力的心態，不要過度亂衝、亂做，要保持平常心，做好原本工作優先，不要一心想要做大事。

今年你可能產生職業倦怠，想要換崗位，但建議不要太衝動轉職，可以在業餘時間多學習新知識，或是開創不同的副業，而不是直接脫離本業。

「金匱星」的到來代表跟金元寶一樣會帶來財運，如果你能在熟悉的領域上更加努力，便會帶來財富，不要衝動換工作；此外也有一顆「劍峰星」到來，建議與人互動不要太針鋒相對，容易帶來口舌是非、進而產生意外傷害，也建議可以安太歲。

生肖猴／容易遇詐騙 防血光災

屬猴的人今年容易遇到「詐騙」事件，可能會遇到一些吊你胃口的人、更要注意「犯小人」的情況，建議耳根子不要太硬、不要太相信自己判斷，不懂的事情不要一意孤行，越大意越容易出事。

如果遇到合約、投資或其他金錢的往來，要格外留意，有可能是詐騙的陷阱，你一旦陷進去容易出事情、別人誇獎你不要太得意，要懂得分辨別人是否有惡意，只要保有智慧保持清醒，就不會被騙。

2026年更容易出現交通意外的血光問題，例如爬高爬低、走路、騎車或開車都易出事，跟交通有關的事都要謹慎，有空可以多去捐血，化解血光之災。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。