殺破狼週運勢／獅子可望增被動收益 射手曖昧關係明朗化

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，金星又在命宮行進，與曖昧對象心有靈犀，想到對方時就會接到他的訊息。新月期間，可許下與靈魂伴侶有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與在人際關係宮位的冥王星有良好連結，做生意、接案，會遇到有趣的客戶，他異想天開的點子，讓你開發新的產品或服務，吸引更多想嚐鮮的人潮。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到金星影響，生活空間堆滿未拆封的包裹，十分擁擠，自己似乎也忘了買了些什麼。有意買屋的白羊座，看到條件極佳的物件，但價錢實在太貴，感到失望。

健康運方面，太陽進入命宮，與金星、土星、海王星齊聚，當心著涼感冒，或病毒感染，造成喉嚨發炎。可能被診斷出罹患了慢性疾病，需要長時間調養，注意心血管方面的問題，同時也容易因此感到憂鬱，需特別重視身心靈健康。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會在一些場合認識許多新朋友，對於生活或是工作有很大助益。新月期間，可許下有關人際關係相關的願望，會獲得良好的能量庇佑。

感情運方面，太陽進入心靈宮位，與金星、土星、海王星齊聚，似乎被暗戀的人察覺到你的心情，卻不容許在他面前承認，對方或自己已經有了穩定的對象，這樣的愛慕不能發展。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星受到金星影響，花了很貴的價錢體驗五星級旅店的服務，很多環節卻都讓你感到失望，甚至氣到在公開的網頁留下負評。某些金牛座則是參加號稱高品質的旅行團，卻被關在特產店購物，感到上當受騙。

面試運方面，在面試宮位的木星受到金星影響，面試新工作看似很討喜，很快就收到了錄取通知，但進入新單位後卻發現自己接了個燙手山芋，是個沒人想做的職務，只好繼續丟履歷，掛冠求去。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，開始一個新的職務，或是跳槽到更好的單位工作，許多事物還在摸索，不過對於目前的待遇很滿意。新月期間，可許下與事業、成就、工作、升職有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與金星、土星、海王星齊聚，遇到慈悲有耐心的長輩，願意給予你一些資源與機會，在很好的環境下發揮你的才能，覺得很感恩。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會挑戰較困難的旅行方式，攀登高海拔的山嶽，成就感滿滿。某些雙子座則是愛上了獨自在異國遊覽，既是孤獨，又很自由。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在人際關係宮位的金星影響，花在交際應酬的開銷較多，會發現有朋友總是想佔你一些小便宜。某些雙子座耳根子太軟，抵擋不了銷售人員的推銷，買了很多自己不需要的東西。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，正擬定一個短期的遠行計畫，到外地旅行、打工渡假、交換學生，體驗異國的生活風情。新月期間，可許下與遠行有關的願望，或是開啟相關的事務，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，太陽進入志業宮位，與金星、土星、海王星齊聚，目前會嘗試轉換到新的領域發展，有很多挑戰可以激發出潛能，在新的職場成為焦點。工作穩定的巨蟹座會升任主管職，需要摸索如何管理好一個組織。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與在財務宮位的冥王星有良好連結，買東西時，銷售人員會送你很多試用品，覺得賺到。有投資習慣的巨蟹座，會得到某些大廠商的內部消息，逢低買進，短線可獲利。

本週須注意的部分

健康運方面，在命宮的木星受到金星影響，懶得運動，又喜好精緻美食，不知不覺身材發福許多。冥王星在疾厄宮位行進，私密處較為脆弱，注意保養與清潔，避免感染發炎。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，投資理財重新佈局，買進有潛力的標的，可望增加被動收益。新月發生期間，可許下與理財、清償債務、投資相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，太陽進入旅遊宮位，與土星、海王星、金星齊聚，因為工作之便，到異地出差，順便遊覽當地的名勝古蹟。某些獅子座在這段時間規劃一個海外旅行，食宿會稍微奢侈一些，比較為舒適。

工作運方面，在志業宮位的天王星與在夥伴宮位的冥王星有良好連結，需要使用目前最頂尖的科技，執行任務，必須要團隊一起合作，在大家的努力下會十分順利完成，覺得很感恩。

本週須注意的部分

健康運方面，水星持續在疾厄宮位逆行，與火星齊聚，容易著涼感冒，或是病毒感染，引起呼吸道不適。某些痼疾復發，不斷需要跑醫院復健。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時水星在感情宮位逆行，與前任情人握手言和，過去的恩怨都放下了。感情穩定的處女座，和情感對象不再冷戰，願意好好溝通。新月期間，許下與情感關係有關的願望，會獲得良好能量幫助。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與金星、土星、海王星齊聚，會獲得一筆資金，將積欠的債務一次清償。有投資習慣的處女座，標的物指數看漲，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，與金星、土星、海王星齊聚，容易著涼感冒，或是病毒感染，造成喉嚨發炎、失聲。注意天氣溫差，可能引發心血管方面的問題。會診斷出麻煩的慢性疾病，需要常常跑醫院治療。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星，受到在財務宮位的金星影響，很久沒聯絡的朋友突然找你，目的是來拉保險，推銷直銷商品，雙方關係因此變得很尷尬。某些處女座需要尋求週遭的人脈，推展自己的事業，但不太順利。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會重新開始一個新的任務或執行項目，目前還在摸索階段，但對未來的工作升級很有前瞻性。新月期間，可許下有關工作方面的願望，可獲得良好的能量幫助，

感情運方面，太陽進入感情宮位，與金星、土星、海王星齊聚，與喜歡的人關係明朗化，雙方正式交往。感情穩定的天秤座，兩人會對婚姻有初步的共識，但有很多細節需要磨合。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，購物時銷售人員會附送許多試用品，這些小東西旅行很好用，覺得愉悅。有投資習慣的天秤座，以短線的方式操盤，指數有成長馬上獲利了結，可累積許多現金。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在健康宮位，與逆行的水星、火星齊聚，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。容易著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，同時水星在戀愛宮位逆行，會與前情人重修舊好，試著再交往看看。感情穩定的天蠍座會結束與伴侶之間的冷戰，雙方握手言和。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，太陽進入工作宮位，與金星、土星、海王星齊聚，在職場承接重要的任務，與知名廠商合作，成為同事們羨慕的對象。某些天蠍座會轉換跑道，在新的領域發展，工作駕輕就熟，覺得能力用在對的地方。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽進入健康宮位，與金星、土星、海王星齊聚，容易著涼感冒，或病毒感染，造成喉嚨發炎、失聲。筋骨、皮膚、牙齒有些小毛病需要長時間矯治。注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀不可大意。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到在健康宮位的金星影響，到海外旅行或出差，容易水土不服，在當地生病，雖然還可以繼續行程，但在身體不舒適的情況下，實在很難玩得愉快。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與逆行的水星齊聚，居住空間重新修繕、粉刷之後，生活煥然一新。新月期間，可許下與家宅、家庭、生活環境有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與金星、土星、海王星齊聚，曖昧關係明朗化，與喜歡的人互訴衷曲，正式交往。感情穩定的射手座，和情感對象總覺得聚少離多，能在一起相處，總是格外珍惜。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的木星受到在娛樂、戀愛宮位的金星影響，在吃喝玩樂方面的花費過於奢華，容易不知不覺刷爆卡。某些射手座過度寵溺戀愛對象，會買昂貴的禮物送給喜歡的人。

健康運方面，在疾厄宮位的木星相位不佳，長期放縱的生活習慣，造成肝功能受損，盡量少喝酒，或是熬夜。某些射手座則是攝取過多的糖分，不知不覺發福許多。

摩羯座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，與逆行的水星齊聚，過去中途放棄，沒有學完的課程，會重新上課。新月期間，可許下與學業、考試有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與金星、土星、海王星齊聚，生病的親人身體康復，使你放心許多。某些摩羯座清理掉很多沒有用的東西，居家環境煥然一新，清爽許多。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到家宅宮位的金星影響，家人過分關注你的戀情進展，一直催婚，覺得壓力很大。單身的摩羯座會被家人介紹相親對象，使你感到很尷尬。

交通運方面，新月發生在交通宮位，與逆行的水星以及火星齊聚，會在此時換新交通工具，外出要當心與人發生擦撞，造成刮痕。被開罰單的機率較高，須特別注意交通規則與行車安全。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，與逆行的水星齊聚，薪資或報酬遭到拖欠，會尋找新的收入來源，貼補家用。新月期間，可許下與金錢、生活品質相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，與金星、土星、海王星齊聚，終於下定了決心，預訂了高級旅店，到溫泉勝地泡湯，享受奢華的設施，好好慰勞疲憊不堪的身心靈。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到在面試宮位的金星影響，面試新工作似乎很討喜，很快就接到錄取通知，但到職之後，會發現職場不太友善，制度雜亂無章，很快決定離職，另覓更佳的機會。

交通運方面，太陽進入交通宮位，與金星、土星、海王星齊聚，外出經常迷路，有導航系統也沒用。被開罰單的機率也較高，搭乘大眾運輸工具容易搭錯車，轉錯站，需特別注意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，同時水星在命宮結束逆行，許多事務修正完成，工作會重新啟動，有個好的開始。新月期間，可許下任何願望，會獲得良好的能量庇佑。

金錢運佳，太陽進入金錢宮位，與金星、土星、海王星齊聚，除了會有加班費用補貼，還可能接到一些外快，增加一些收益，對於改善經濟狀況不無小補。某些雙魚座的工作待遇會獲得微調，生活可以寬裕一些。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到金星影響，桃花旺盛，會有兩個以上的追求者向你示愛，然而經過查證，發現他們都已經有穩定的伴侶了，感到心寒。感情穩定的雙魚座，容易花大錢討好戀愛對象，但自己已經阮囊羞澀了。

健康運方面，新月發生在命宮，與逆行的水星、火星齊聚，當心吃壞肚子，罹患腸胃炎，女性需注意婦科的問題。有些痼疾不斷復發，需要常常跑醫院復健、治療。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

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