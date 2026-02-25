正偏財雙贏！專家曝四星座「靈感點金」：天秤遇貴人、雙子副業發財
時間來到2026年2月下旬，月亮進入靈動的雙子座上弦階段，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，未來對下面四個星座而言，將是「靈感點金」的關鍵時刻。這段期間，思維與資源的結合特別精準，勇於將異想天開的想法付諸實踐的人，有機會將創意轉化為財富，正財與偏財都可能出現突破。請同時參考太陽與上升星座，太陽為主，上升為輔。
雙子座／奇思妙想 副業躍升主場
上弦月讓雙子座的思考頻率達到最高檔，原本為興趣經營的副業、或隨手記錄的點子，此時可能與市場需求產生共鳴。一次深夜的靈光乍現，將兩種完全不相干的元素結合，竟在社群或朋友圈中引發熱烈回響。這是副業變現、甚至「人設轉換」的契機。非常適合啟動新專案或正式商業化愛好，當創意不再被視為兒戲，主業與副業的能量也將出現權力交替。
天秤座／善緣迴響 貴人引路金山
天秤座這段時間的財運，更多來自人際互動而非數字。過去那些無求回報的善意，現在開始開花結果。可能是一通久未聯絡的老友電話，或前輩在私下聚會透露的關鍵訊息，都有機會開啟新的財路。你的魅力與口碑將成為最強吸金石，貴人看重你的誠信與格調，重要資源與分紅機會將自然而然流入你的生活。
水瓶座／僵局破除 困頓化作商機
對水瓶座而言，這波上弦月能將過去困擾已久的技術瓶頸或財務僵局化為商機。放下焦慮、打破慣性思維後，一個簡單甚至帶點叛逆的解決方案會浮現，解決當前問題的同時，也可能發現被忽略的藍海市場。這段時間適合處理複雜合約或長期懸而未決的財務問題，前衛眼光將助你止損、反敗為勝。
射手座／社交焦點 魅力轉化紅利
射手座的財富與魅力正比。你天生樂觀、幽默，異性與同性緣同步爆表，無論走到哪裡都像自帶聚光燈。一次社交場合中，你的言談吸引重量級人物注意，可能帶來媒體、公關或跨國合作機會。單身者則有機會收穫財富的同時，邂逅懂你野心的伴侶。展現自信與幽默，你的魅力將直接轉化為實際紅利。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。