正偏財雙贏！專家曝四星座「靈感點金」：天秤遇貴人、雙子副業發財

聯合新聞網／ 綜合報導
塔羅牌老師艾菲爾分享，未來對四個星座而言，將是「靈感點金」的關鍵時刻。 示意圖／AI生成
時間來到2026年2月下旬，月亮進入靈動的雙子座上弦階段，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，未來對下面四個星座而言，將是「靈感點金」的關鍵時刻。這段期間，思維與資源的結合特別精準，勇於將異想天開的想法付諸實踐的人，有機會將創意轉化為財富，正財與偏財都可能出現突破。請同時參考太陽與上升星座，太陽為主，上升為輔。

雙子座／奇思妙想 副業躍升主場

上弦月讓雙子座的思考頻率達到最高檔，原本為興趣經營的副業、或隨手記錄的點子，此時可能與市場需求產生共鳴。一次深夜的靈光乍現，將兩種完全不相干的元素結合，竟在社群或朋友圈中引發熱烈回響。這是副業變現、甚至「人設轉換」的契機。非常適合啟動新專案或正式商業化愛好，當創意不再被視為兒戲，主業與副業的能量也將出現權力交替。

天秤座／善緣迴響 貴人引路金山

天秤座這段時間的財運，更多來自人際互動而非數字。過去那些無求回報的善意，現在開始開花結果。可能是一通久未聯絡的老友電話，或前輩在私下聚會透露的關鍵訊息，都有機會開啟新的財路。你的魅力與口碑將成為最強吸金石，貴人看重你的誠信與格調，重要資源與分紅機會將自然而然流入你的生活。

水瓶座／僵局破除 困頓化作商機

對水瓶座而言，這波上弦月能將過去困擾已久的技術瓶頸或財務僵局化為商機。放下焦慮、打破慣性思維後，一個簡單甚至帶點叛逆的解決方案會浮現，解決當前問題的同時，也可能發現被忽略的藍海市場。這段時間適合處理複雜合約或長期懸而未決的財務問題，前衛眼光將助你止損、反敗為勝。

射手座／社交焦點 魅力轉化紅利

射手座的財富與魅力正比。你天生樂觀、幽默，異性與同性緣同步爆表，無論走到哪裡都像自帶聚光燈。一次社交場合中，你的言談吸引重量級人物注意，可能帶來媒體、公關或跨國合作機會。單身者則有機會收穫財富的同時，邂逅懂你野心的伴侶。展現自信與幽默，你的魅力將直接轉化為實際紅利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

