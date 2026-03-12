快訊

獨立精明是假象…「四星座女生」超級戀愛腦！只要愛上就飛蛾撲火

旺好運／ 旺好運
情侶約會示意圖。圖／AI生成
情侶約會示意圖。圖／AI生成

有些女性談戀愛後，會把所有的時間、精神都放在情人身上，感情成了生活中的唯一，甘願付出全部，甚至為此拋棄原則，秒變愛情至上的「戀愛腦」。旺好運分享，以下4個生肖女，她們在愛情中往往較為衝動，感性大於理性喔！

戀愛腦生肖女：牛

屬牛的生肖女在日常生活都是精打細算、精明的幹練人才，但是碰上感情事就會深陷其中，眼裡只有對方，看不見別人，也因此很容易失去平常的理性。

戀愛腦生肖女：兔

屬兔的生肖女甘願成為感情中的小女人，平時心思細膩，但只要暈船就看不見對方的缺點，很容易被心愛的人牽著走，要她們做什麼都願意。

戀愛腦生肖女：馬

屬馬的生肖女個性獨立自主，在感情上卻很容易心軟，當情人開始示軟討好，她們就忍不住下修底線，但這終究無法長久，一旦傷害累積越來越多，還是會勇於抽身。

戀愛腦生肖女：猴

屬猴的生肖女比較隨心所欲，在感情方面一直都順從自己的心，不會考慮太多，因此談戀愛後會將對方擺在第一順位，不管其他人怎麼建議都聽不進去。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 戀愛

