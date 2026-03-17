專長是躺平！三大生肖超級懶散…兔得過且過、他最幸運「懶人有懶福」

有些人的行事風格往往看不出誠意，明顯應付了事，讓人感覺到沒有用心，旺好運分享以下3個生肖，他們天生性格就比較懶散，怎麼逼都沒有用～

生肖屬兔

屬兔的人個性不愛計較，有些事情覺得還可以，那就過去了，不喜歡用盡全力，認為不需要把自己逼太緊，幹嘛自找苦吃，屬於慵懶一族。

生肖屬馬

屬馬的人性格大而化之，不在意周遭，許多事情都沒擺在心上，抱著隨遇而安的態度，就會帶給人敷衍的感覺。

生肖屬豬

屬豬的人做事比較拖拖拉拉，天性懶惰，常常讓事情一天拖過一天，真的是敷衍大王，不過他們通常懶人有懶福，算是有好命能懶散的人囉！

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