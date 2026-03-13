看到別人「+1」就想跟著買！四生肖腦波超弱…亂買不手軟

你很愛買東西嗎？只要看別人喊「+1」就想跟著下單嗎？旺好運分享以下4個生肖，他們常常腦波很弱，被勸敗就花錢！

消費力強生肖：馬

屬馬的人用錢方面比較憑心情、憑感覺來做事，很容易衝動消費，他們還喜愛交朋友、出門玩樂，娛樂費也花很兇，賺得多、花得多，絕對是很敢花錢的個性。

消費力強生肖：猴

屬猴的人有花錢如流水的壞習慣，生活有壓力就會透過購物來舒壓，加上他們注重形象，重視穿搭、吃喝玩樂，花起錢來毫無節制。

消費力強生肖：雞

屬雞的人天生貴氣，而且喜愛打扮，很肯花錢來裝扮自己的行頭，也不吝嗇將金錢投入社交、累積人脈，消費力十分驚人。

消費力強生肖：豬

屬豬的人腦袋聰明，但沒有什麼金錢概念，他們通常福氣大、賺錢輕鬆，在花費上不會斤斤計較，想買什麼就買什麼，非常隨興。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。