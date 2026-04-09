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三星座做事懶得用腦！射手有興趣才認真、「第一名」太急躁常常瞎忙

旺好運／ 旺好運
上班族瞎忙被罵示意圖。圖／AI生成
上班族瞎忙被罵示意圖。圖／AI生成

有些人就是比較隨心所欲，有些人則是較為細心，讓我們一起來看看「哪些星座」就是「做事沒頭沒腦」！？

第三名：射手座

射手座只對自己有興趣的事情才能夠花心思去規劃，如果是不喜歡的工作，他們肯定不想動腦，對他們來說工作只是賺錢的工具罷了。

第二名：獅子座

獅子座其實只要認真做好，就很容易成功，但他們總是跟自己的脾氣過意不去，只要一往心裡去，他們就會迷失自己，並且影響手邊的工作。

第一名：牡羊座

牡羊座的性格就是很急，雖然做事情的行動力很迅速，但常常衝動且急迫想完成，導致細節沒做好，最後整個白忙一場。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 上班族 職場

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