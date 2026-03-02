快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／AI生成
圖／AI生成

來到三月初，春天正式報到！這週老天爺的財庫大門偷偷為某些人敞開啦！這波春暖花開的氣場，直接把特定組合的財運推上最高點。不用羨慕別人含著金湯匙出生，0302-0308這週只要你的血型生肖對了，簡直是財神爺追著你餵飯吃！想知道自己是不是那個隨便走都能撿到錢、業績輕鬆達標的幸運兒嗎？快來看看本週財運大爆發的五大狠角色，沒上榜的記得趕緊抱緊他們的大腿，沾沾好財氣！

TOP 5：血型AB型 + 生肖屬

本週AB型屬馬的朋友，就像腳踩油門一樣衝勁十足，只要有賺錢的機會你絕對能捷足先登，別人還在想的時候你已經把錢放進口袋了！從事「物流運輸或外送平台」的你，這週對路線的掌握簡直是開了外掛，能在尖峰時刻精準避開塞車，單量接好接滿，有機會能賺取更高獎勵金。如果你是「室內設計或裝修」職人，這幾天跟業主溝通異常順暢，不僅圖紙一次過關，甚至還會接到預算超高的急件案，讓你荷包瞬間大進補。身為辛苦的「醫療護理人員」，這週雖然忙碌，但會遇到非常明理又大方的病患家屬，除了口頭道謝，還可能送上澎湃的禮盒表達滿滿的感激與肯定。記得每天多喝水保持活力，只要動起來，財富就會跟著你跑！

TOP 4：血型O型 + 生肖屬牛

這週O型屬牛的朋友完全不藏了，賺錢的氣勢勢如破竹，不管面對多難搞的任務都能強勢拿下！如果你是做「廣告行銷或企劃」的，這週腦洞大開，丟出來的文案或點子不僅擊中市場痛點，還能創造超高轉換率，業主看著飆升的銷售額絕對會爽快發紅包。在「健身或體育產業」揮灑汗水的你，這週霸氣的教學風格特別受歡迎，學員被你操得哀哀叫卻又心甘情願買下半年份的課程，業績輕鬆衝破天花板。從事「網拍電商」的賣家們，這週你們挑貨的眼光神準，進什麼就賣光什麼，甚至連庫存都能奇蹟般地被一掃而空，數錢數到手痠。想維持這種超強氣場，建議把辦公桌整理乾淨，財神爺才會有位子坐！

TOP 3：血型B型 + 生肖屬豬

B型屬豬的朋友，這週運氣終於否極泰來，之前卡關的悶氣全部消散，換來的是穩穩落袋的真金白銀！身處「金融理財或銀行業」的話，這週你精準的直覺會幫客戶避開大雷並找到金雞母，這種神級操作讓你手續費賺飽飽，客戶還會介紹更多有錢大戶給你。若是「餐飲業或廚師」，你這週彷彿食神附體，隨手研發的新菜單或特調飲品會意外爆紅，店外排隊人潮滿到隔壁街，老闆看你的眼神滿是敬意與滿滿的獎勵。身為「心理諮商或療癒師」的你，這幾天特別能接住別人的情緒，個案會因為你的專業解析而大受感動，自費預約的時段瞬間被搶光。多穿大地色系的衣服，能讓你這週的財庫鎖得更緊、存得更多！

TOP 2：血型A型 + 生肖屬羊

本週A型屬羊的朋友，靠著超強人緣把錢包塞爆，走到哪都能左右逢源，靠一張嘴就能讓大家乖乖買單！如果你是「幼教老師或保母」，這週你的耐心與溫柔會讓恐龍家長也變成天使，不但送禮物來感謝你，甚至可能包個大紅包慰勞你的辛勞。從事「旅遊或導遊」的你，這週帶團會遇到超級阿莎力的客人，不殺價還瘋狂買土產，你光是抽成就能笑著把貸款提早還完。假設你在「美容美甲業」打拚，這週你的審美觀準準擊中客人的心，隨便推薦個新造型或保養套餐對方都立刻點頭，回頭客直接幫你預約到下個月。想讓好運加倍，出門前噴點花香調的香水，能幫你把貴人通通吸過來！

TOP 1：血型B型 + 生肖屬虎

這週B型屬虎的朋友，簡直是老天爺的親骨肉，做什麼都如魚得水，賺錢像喝水一樣自然！若你在「寵物相關產業」工作，這週連毛小孩看到你都會笑，飼主被你的熱情感染，心甘情願掏錢買最貴的零食和美容包月，業績好到老闆想分股份給你。身為「軟體工程師」的你，腦袋像裝了超跑引擎，別人解不開的 bug 你一眼看穿，神救援的表現絕對讓主管默默幫你加上一筆豐厚的專案獎金。要是從事「房地產仲介」，這週你的親和力直接點滿，帶看房子時隨口幾句中肯建議，就能讓猶豫不決的買家立刻簽約，佣金賺到手抽筋。建議這週出門見客前對著鏡子笑三個，你的笑容就是最強的印鈔機！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

業績 血型 生肖 朋友

